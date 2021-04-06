«Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз на матч Примеры (07.04.2021)

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вчера, 10:22

«Реал Сосьедад» сыграет против «Атлетика» во второй раз за неделю. В прошлом матче эти клубы столкнулись в борьбе за Кубок Испании.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на «Атлетик» по 3.50, а на ничейный исход по 3.10.

Форма команд

«Реал Сосьедад» здорово играет в этом сезоне. Длительный период времени клуб шел в топ-10 команд Европы с наименьшим количеством пропущенных мячей. Оборона дала трещину в матче против «Барселоны». «Сосьедад» расположился на седьмой строчке в таблице и набрал 45 пунктов. Клуб забил 44 гола и пропустил 28 мячей. В этом сезоне у «Сосьедада» 12 побед, девять ничьих и семь поражений. В последних матчах баски страдали в Примере, но в этом поединке они смогут выложиться на все сто процентов.

«Атлетик» проиграл Кубок Испании, который был перенесен с прошлого года. Впереди у «Атлетика» еще один финал Кубка Испании, на этот раз с «Барселоной». В матче против «Сосьедада» «львы» попробуют взять реванш. В нынешнем сезоне «Атлетик» расположился на десятой строчке в таблице и набрал 35 пунктов. У команды девять побед, восемь ничьих и 11 поражений. Команда забила 38 мячей и пропустила 32 гола. В последних матчах этому клубу очень сложно, есть шанс опуститься еще ниже в турнирной таблице.

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад» не проигрывал в трех из последних пяти матчей в Примере

● У «Атлетика» три матча без побед подряд в Примере

● «Реал Сосьедад» пропустил восемь голов за последние пять игр

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на то, что в этом поединке победит «Реал Сосьедад» или будет ничья по 1.30.