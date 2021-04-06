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«Реал Сосьедад» — «Атлетик». Прогноз на матч Примеры (07.04.2021)

вчера, 10:22

«Реал Сосьедад» сыграет против «Атлетика» во второй раз за неделю. В прошлом матче эти клубы столкнулись в борьбе за Кубок Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.243.65
Фонбет 2.20 3.15 3.60
Мелбет 2.30 3.26 3.62

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на «Атлетик» по 3.50, а на ничейный исход по 3.10.

Форма команд

«Реал Сосьедад» здорово играет в этом сезоне. Длительный период времени клуб шел в топ-10 команд Европы с наименьшим количеством пропущенных мячей. Оборона дала трещину в матче против «Барселоны». «Сосьедад» расположился на седьмой строчке в таблице и набрал 45 пунктов. Клуб забил 44 гола и пропустил 28 мячей. В этом сезоне у «Сосьедада» 12 побед, девять ничьих и семь поражений. В последних матчах баски страдали в Примере, но в этом поединке они смогут выложиться на все сто процентов.

«Атлетик» проиграл Кубок Испании, который был перенесен с прошлого года. Впереди у «Атлетика» еще один финал Кубка Испании, на этот раз с «Барселоной». В матче против «Сосьедада» «львы» попробуют взять реванш. В нынешнем сезоне «Атлетик» расположился на десятой строчке в таблице и набрал 35 пунктов. У команды девять побед, восемь ничьих и 11 поражений. Команда забила 38 мячей и пропустила 32 гола. В последних матчах этому клубу очень сложно, есть шанс опуститься еще ниже в турнирной таблице.

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад» не проигрывал в трех из последних пяти матчей в Примере
● У «Атлетика» три матча без побед подряд в Примере
● «Реал Сосьедад» пропустил восемь голов за последние пять игр

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов меньше 2.5 по коэффициенту 2.25. Также можно поставить на то, что в этом поединке победит «Реал Сосьедад» или будет ничья по 1.30.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.16 1.76 1.63 2.40
Лига Ставок 1.95 1.86 1.54 2.50
Мелбет 1.67 2.40
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STVA 1
STVA 1
вчера в 10:26
Победа хозяев
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