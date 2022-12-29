«Реал» Сосьедад — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.12.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Сосьедад. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Осасуны» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.
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завтра, 18:15
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.
Форма команд
«Реал» Сосьедад в последних пяти турах смог набрать семь очков, но за счет прошлых хороших результатов на данный момент удерживает третье место турнирной таблицы. Команда набрала 26 очков и на целых девять пунктов отстает от ближайшего соперника. Чтобы сохранить своем место, футболистам необходимо выигрывать предстоящие поединки и надеяться на ошибки конкурентов. В прошлой игре кубка Испании «Реал» Сосьедад разгромил «Корию» (5:0), а ранее в товарищеской встрече уступил «Лидсу» (1:2).
«Осасуна» редко проигрывает в нынешнем сезоне и показывает хорошие результаты на радость болельщикам и руководству. Перед стартом очередного тура команда занимает седьмое место с 23 баллами и отстает от зоны еврокубков всего на один балл. В прошлой встрече кубка Испании «Осасуна» без проблем переиграла «Арнедо» (3:1), а ранее разошлась миром в товарищеской игре с «Жироной» (1:1).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Реала» Сосьедад завершились исходом «обе забьют»
- «Осасуна» проиграла лишь один матч на выезде из десяти последних
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Реал» Сосьедад выиграл четыре из пяти последних матчей у «Осасуны»
Прогноз
Обе команды показывают неплохие результаты, поэтому определить победителя будет довольно сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.