«Реал» Сосьедад — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.12.2022)

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вчера, 12:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Сосьедад. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Осасуны» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.63. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Реал» Сосьедад в последних пяти турах смог набрать семь очков, но за счет прошлых хороших результатов на данный момент удерживает третье место турнирной таблицы. Команда набрала 26 очков и на целых девять пунктов отстает от ближайшего соперника. Чтобы сохранить своем место, футболистам необходимо выигрывать предстоящие поединки и надеяться на ошибки конкурентов. В прошлой игре кубка Испании «Реал» Сосьедад разгромил «Корию» (5:0), а ранее в товарищеской встрече уступил «Лидсу» (1:2).

«Осасуна» редко проигрывает в нынешнем сезоне и показывает хорошие результаты на радость болельщикам и руководству. Перед стартом очередного тура команда занимает седьмое место с 23 баллами и отстает от зоны еврокубков всего на один балл. В прошлой встрече кубка Испании «Осасуна» без проблем переиграла «Арнедо» (3:1), а ранее разошлась миром в товарищеской игре с «Жироной» (1:1).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Реала» Сосьедад завершились исходом «обе забьют»

«Осасуна» проиграла лишь один матч на выезде из десяти последних

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Сосьедад выиграл четыре из пяти последних матчей у «Осасуны»

Прогноз

Обе команды показывают неплохие результаты, поэтому определить победителя будет довольно сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.