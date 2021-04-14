«Рединг» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.04.2021)

«Рединг» примет «Кардифф» в рамках 42-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту игру.
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завтра, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Рединг». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.3) и на победу «Кардиффа» (3.6).
Форма команд
«Рединг» набрал 66 баллов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 19 поединков, 9 раз сыграла вничью и проиграла 13 матчей. У клуба 56 забитых и 45 пропущенных мячей. В последних играх «Рединг» стал часто терять очки. Это может сыграть с командой злую шутку, так как от топ-6 её отделяет всего 5 очков. «Редингу» очень нужна победа в этом поединке.
«Кардифф» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице с 59 баллами. В активе «Кардиффа» 16 побед, 11 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 57 голов и пропустил 45 мячей. Последнее время «Кардифф» никак не может собраться и выдает один плохой матч за другим.
Информация для ставок
- «Кардифф» не может победить три матча кряду
- «Рединг» выиграл один матч из последних шести
- «Рединг» пропустил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.00. Еще одна актуальная ставка — победа «Рединга» и ТМ 2.5 по коэффициенту 4.1.