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«Рединг» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.04.2021)

вчера, 05:43

«Рединг» примет «Кардифф» в рамках 42-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.263.263.59
Фонбет 2.20 3.20 3.55

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Рединг». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.3) и на победу «Кардиффа» (3.6).

Форма команд

«Рединг» набрал 66 баллов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 19 поединков, 9 раз сыграла вничью и проиграла 13 матчей. У клуба 56 забитых и 45 пропущенных мячей. В последних играх «Рединг» стал часто терять очки. Это может сыграть с командой злую шутку, так как от топ-6 её отделяет всего 5 очков. «Редингу» очень нужна победа в этом поединке.

«Кардифф» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице с 59 баллами. В активе «Кардиффа» 16 побед, 11 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 57 голов и пропустил 45 мячей. Последнее время «Кардифф» никак не может собраться и выдает один плохой матч за другим.

Информация для ставок

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.00. Еще одна актуальная ставка — победа «Рединга» и ТМ 2.5 по коэффициенту 4.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.68 1.67 2.30
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 11:41
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Рединг»
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