«Рединг» — «Кардифф». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.04.2021)

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вчера, 05:43

«Рединг» примет «Кардифф» в рамках 42-го тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры считают «Рединг». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.2. Также можно сделать ставку на ничейный исход (3.3) и на победу «Кардиффа» (3.6).

Форма команд

«Рединг» набрал 66 баллов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 19 поединков, 9 раз сыграла вничью и проиграла 13 матчей. У клуба 56 забитых и 45 пропущенных мячей. В последних играх «Рединг» стал часто терять очки. Это может сыграть с командой злую шутку, так как от топ-6 её отделяет всего 5 очков. «Редингу» очень нужна победа в этом поединке.

«Кардифф» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице с 59 баллами. В активе «Кардиффа» 16 побед, 11 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 57 голов и пропустил 45 мячей. Последнее время «Кардифф» никак не может собраться и выдает один плохой матч за другим.

Информация для ставок

«Кардифф» не может победить три матча кряду

«Рединг» выиграл один матч из последних шести

«Рединг» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 2.00. Еще одна актуальная ставка — победа «Рединга» и ТМ 2.5 по коэффициенту 4.1.