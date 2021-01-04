«Реджана 1919» — «Пескара»: прогноз на матч Серии В (04.01.2021)

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04 января 2021, 09:50

4 января «Реджана 1919» в противостоянии с «Пескарой» попробует реабилитироваться за свои последние неудачи. Чьи шансы на победу выглядят предпочтительнее?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити «Реджана 1919» является фаворитом встречи. Котировка на победу хозяев равна 2,40, ничья находится на отметке 3,10, а триумф команды гостей доступен за 3,22.

Тотал в этом поединке установлен на значении 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2,16, а меньше доступно за 1,77.

Форма команд

«Реджана» не выигрывает на протяжении пяти поединков кряду. Уже в трех встречах команда не может забить гол. Из-за этих неудач команда опустилась на 17-е место в турнирной таблице. Исключительно по дополнительным показателям команда уступает ближайшим преследователям в борьбе за право сохранить место в Серии В.

«Пескара» проиграла один из пяти последних поединков – «Энтелле» (0:3). В последнем туре удалось расписать мировую с «Козенцей» (0:0). Однако пока подняться с зоны вылета команда не может, поэтому находится на 18-й позиции в Серии В. Нужно что-то делать с атакой – всего 14 забитых мячей.

Информация для ставок

• «Реджана» уступила в пяти из 10 последних встреч

• «Пескара» уступила в семи из 10 последних выездных поединков

• В трех последних междусобойчиках команд «Пескара» выиграла дважды и еще в одной встрече зафиксирована ничья

• «Реджана» не забивает на протяжении трех последних поединков

• «Пескара» не может отличиться в двух последних матчах

Прогноз

По нашему мнению, в данном противостоянии рассчитывать на голевую феерию однозначно не стоит. У обеих команд серьезные проблемы с реализацией. Предлагаем сыграть в Бетсити классический тотал меньше 2,5 мячей с котировкой 1,77.