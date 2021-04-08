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«Ренн» — «Нант»: прогноз на матч Лиги 1 (11.04.21)

вчера, 09:37

В 32-м туре чемпионата Франции «Ренн» и «Нант» проведут очную встречу. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок на матч, который пройдет 11 апреля 2021 года.

Франция. Лига 1 2020/2021
Ренн
Нант
- : -
11 апреля 2021, 14:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.784.69
Лига Ставок 1.83 3.55 4.70
Мелбет 1.86 3.68 4.84
BetBoom 1.82 3.69 4.69

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Ренна» в предстоящей игре. Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.88. Заключить пари на гостевую победу «Нанта» можно по котировке 4.80, а ничья идет за 3.62.

Также букмекеры считают, что больше двух голов в этом матче команды не забьют. Поставить на тотал меньше (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.61, больше – 2.30.

Форма команд

После затяжного кризиса «Ренн» принялся стабильно набирать очки. В трех последних турах Лиги 1 «красно-черные» занесли себе в актив семь зачетных пунктов. Победными для команды оказались поединки против «Страсбура» (1:0) и «Метца» (3:1), после которых последовала боевая ничья с «Реймсом» (2:2) в гостях.

В турнирной таблице чемпионата «Ренн» поднялся на седьмое место, сократив отставание от топ-5 до четырех баллов.

«Нант» проводит не самый лучший сезон в Лиге 1. Серия неудачных матчей откинула «канареек» в зону вылета, где они сейчас занимают 19-е место. В активе сегодняшних гостей 28 баллов, а дистанция от безопасной 17-й позиции составляет четыре очка.

В прошлом туре первенства «Нант» потерпел 13-е поражение в сезоне, проиграв на своем поле «Ницце» (1:2). До этого команда отметилась ничейным исходом во встрече с «Лорьяном» (1:1) и неожиданной победой в гостях над ПСЖ (2:1).

Информация для ставок

• «Нант» не побеждал в 20 из 22 предыдущих матчей Лиги 1
• В 15 домашних матчах чемпионата «Ренн» одержал шесть побед
• В 4 предыдущих выездных играх лиги «Нант» не проигрывал
• В 6 прошлых встречах на поле «Ренна» соперники обменивались забитыми голами

Прогноз

«Нанту» уже некуда отступать – команде нужно цепляться за очки в каждой оставшейся игре. «Ренн» пропускал голы в последних двух турах, чем должны пользоваться мотивированные гости. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которую в БК Мелбет можно сыграть по коэффициенту 2.17.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.69 1.68 2.31
Лига Ставок 2.19 1.69 1.65 2.26
Мелбет 1.71 2.33
BetBoom 2.21 1.71 1.67 2.28 1.35 3.37
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:59
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Ренн»
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