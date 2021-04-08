«Ренн» — «Нант»: прогноз на матч Лиги 1 (11.04.21)

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вчера, 09:37

В 32-м туре чемпионата Франции «Ренн» и «Нант» проведут очную встречу. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок на матч, который пройдет 11 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры прогнозируют победу «Ренна» в предстоящей игре. Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.88. Заключить пари на гостевую победу «Нанта» можно по котировке 4.80, а ничья идет за 3.62.

Также букмекеры считают, что больше двух голов в этом матче команды не забьют. Поставить на тотал меньше (2,5) мячей можно по коэффициенту 1.61, больше – 2.30.

Форма команд

После затяжного кризиса «Ренн» принялся стабильно набирать очки. В трех последних турах Лиги 1 «красно-черные» занесли себе в актив семь зачетных пунктов. Победными для команды оказались поединки против «Страсбура» (1:0) и «Метца» (3:1), после которых последовала боевая ничья с «Реймсом» (2:2) в гостях.

В турнирной таблице чемпионата «Ренн» поднялся на седьмое место, сократив отставание от топ-5 до четырех баллов.

«Нант» проводит не самый лучший сезон в Лиге 1. Серия неудачных матчей откинула «канареек» в зону вылета, где они сейчас занимают 19-е место. В активе сегодняшних гостей 28 баллов, а дистанция от безопасной 17-й позиции составляет четыре очка.

В прошлом туре первенства «Нант» потерпел 13-е поражение в сезоне, проиграв на своем поле «Ницце» (1:2). До этого команда отметилась ничейным исходом во встрече с «Лорьяном» (1:1) и неожиданной победой в гостях над ПСЖ (2:1).

Информация для ставок

• «Нант» не побеждал в 20 из 22 предыдущих матчей Лиги 1

• В 15 домашних матчах чемпионата «Ренн» одержал шесть побед

• В 4 предыдущих выездных играх лиги «Нант» не проигрывал

• В 6 прошлых встречах на поле «Ренна» соперники обменивались забитыми голами

Прогноз

«Нанту» уже некуда отступать – команде нужно цепляться за очки в каждой оставшейся игре. «Ренн» пропускал голы в последних двух турах, чем должны пользоваться мотивированные гости. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которую в БК Мелбет можно сыграть по коэффициенту 2.17.