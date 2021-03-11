«Реймс» — «Лион»: прогноз на матч Лиги 1 (12.03.2021)

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11 марта 2021, 10:23

12 марта в рамках 29-го тура чемпионата Франции сыграют «Реймс» и «Лион». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на эту игру.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом матча идут гости. Поставить на победу «Лиона» букмекерская компания Бетсити предлагает по коэффициенту 1.54. Шансы «Реймса» взять три очка оцениваются в 6.75, а ничья котируется на отметке 4.54.

Небольшое предпочтение букмекеры отдают тому, что игра получится «низовой». Вариант с тоталом меньше (2,5) голов доступен за 1.85, больше – 2.00.

Форма команд

«Реймс» не проигрывал в четырех прошлых матчах Лиги 1. Последний раз «красно-белые» уступали в чемпионате 6 февраля, когда неудачно съездили в гости к «Лорьяну» (0:1), а спустя три дня покинули розыгрыш Кубка Франции, проиграв «Валансьену» (3:4).

Затем у «Реймса» последовала серия успешных матчей в чемпионате. Перед победой над «Нантом» (2:1) в прошлом туре команда поочередно разделила баллы с «Лансом» (1:1), «Сент-Этьеном» (1:1) и «Монпелье» (0:0). Борьба за выживание хозяевам предстоящей встречи пока не грозит (12-е место).

«Лион» остается в чемпионской гонке Лиги 1. «Ткачи» базируются на третьем месте турнирной таблицы, уступая ПСЖ и «Лиллю» одно и три очка соответственно. Последнюю осечку в чемпионате они допустили 13 февраля, когда проиграли на своем поле «Монпелье» (2:1).

После этого матча последовали победы в играх с «Брестом» (3:2) и «Ренном» (1:0), а также ничейная встреча в гостях против «Марселя» (1:1).

Информация для ставок

• «Лион» не проигрывал «Реймсу» в трех прошлых очных встречах – две ничьи и одна победа

• В трех из четырех предыдущих очных встреч команд сыграла ставка на ТМ(2,5)

• «Реймс» не побеждал в четырех предыдущих матчах на своем поле – три ничьи и одна победа

Прогноз

На своем поле «Реймс» выступает достаточно опасным и неуступчивым соперником. В трех последних матчах Лиги 1 на своем поле хозяева пропустили всего один гол.

«Лион» вполне оправданно идет фаворитом этой игры, но вряд ли гости смогут оформить крупную победу над крепким соперником. Предлагаем сыграть ставку на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.85 в БК Бетсити.