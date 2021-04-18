«Реймс» — «Метц». Прогноз на матч Лиги 1 (18.04.2021)

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сегодня, 00:55

«Реймс» и «Метц» проведут очную встречу в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 18 апреля.

Ставки букмекеров

В данной паре букмекеры минимальное предпочтение отдают хозяевам поля. Сыграть ставку на победу «Реймса» букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 2.52. Вероятность ничьи оценивается в 3.22, а победа «Метца» идет за 3.25.

Больше шансов букмекер отводит на то, что матч получится низовым. Разместить ставки на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.56, ТБ (2,5) – 2.50.

Форма команд

Благодаря серии успешных матчей «Реймс» оградил себя от борьбы за выживание. Команда поднялась на 12-е место общего зачета, набрав 40 очков. Хозяева грядущей встречи дистанцировались от зоны прямого вылета на 12 зачетных пунктов.

Серия без поражений «Реймса» в Лиге 1 затянулась на восемь туров. Правда, чаще в данный период команда делила очки со своими соперниками (шесть ничьих и две победы). В прошлом туре Лиги 1 «Реймс» разошелся миром в гостях с «Ниццей» (0:0).

«Метц» тоже уже не решает никаких задач в чемпионате Франции. В активе «бордовых» 42 очка и десятая позиция в рейтинге. На зону еврокубков команда перестала претендовать после трех поражений кряду.

Последовательными для «Метца» оказались проигрыши от «Ренна» (1:3), «Монако» (0:4) и «Лилля» (0:2). Также в данной серии команда уступила «монегаскам» в серии пенальти и вылетела из Кубка Франции.

Информация для ставок

В 5 прошлых домашних матчах «Реймса» в Лиге 1 фиксировалась ничья

В 10 из 12 предыдущих матчей «Реймса» в чемпионате прошла ставка на ТМ(2,5)

«Метц» пропускал минимум два гола в 4 предыдущих поединках лиги

В 3 прошлых встречах команд на поле «Реймса» сыграл исход ТМ(2,5)

Прогноз

Искрометную игру в атаке команды в последних турах не демонстрировали. Кроме того, очные встречи «Реймса» и «Метца», как правило, завершаются низовыми результатами. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше (2,5) голов по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Бетсити.

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