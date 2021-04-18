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«Реймс» — «Метц». Прогноз на матч Лиги 1 (18.04.2021)

сегодня, 00:55

«Реймс» и «Метц» проведут очную встречу в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который пройдет 18 апреля.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.593.103.20
Фонбет 2.50 3.05 3.10
Мелбет 2.57 3.20 3.17
BetBoom 2.58 3.03 3.18

Ставки букмекеров

В данной паре букмекеры минимальное предпочтение отдают хозяевам поля. Сыграть ставку на победу «Реймса» букмекерская контора Бетсити предлагает по коэффициенту 2.52. Вероятность ничьи оценивается в 3.22, а победа «Метца» идет за 3.25.

Больше шансов букмекер отводит на то, что матч получится низовым. Разместить ставки на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.56, ТБ(2,5) – 2.50.

Форма команд

Благодаря серии успешных матчей «Реймс» оградил себя от борьбы за выживание. Команда поднялась на 12-е место общего зачета, набрав 40 очков. Хозяева грядущей встречи дистанцировались от зоны прямого вылета на 12 зачетных пунктов.

Серия без поражений «Реймса» в Лиге 1 затянулась на восемь туров. Правда, чаще в данный период команда делила очки со своими соперниками (шесть ничьих и две победы). В прошлом туре Лиги 1 «Реймс» разошелся миром в гостях с «Ниццей» (0:0).

«Метц» тоже уже не решает никаких задач в чемпионате Франции. В активе «бордовых» 42 очка и десятая позиция в рейтинге. На зону еврокубков команда перестала претендовать после трех поражений кряду.

Последовательными для «Метца» оказались проигрыши от «Ренна» (1:3), «Монако» (0:4) и «Лилля» (0:2). Также в данной серии команда уступила «монегаскам» в серии пенальти и вылетела из Кубка Франции.

Информация для ставок

  • В 5 прошлых домашних матчах «Реймса» в Лиге 1 фиксировалась ничья
  • В 10 из 12 предыдущих матчей «Реймса» в чемпионате прошла ставка на ТМ(2,5)
  • «Метц» пропускал минимум два гола в 4 предыдущих поединках лиги
  • В 3 прошлых встречах команд на поле «Реймса» сыграл исход ТМ(2,5)

Прогноз

Искрометную игру в атаке команды в последних турах не демонстрировали. Кроме того, очные встречи «Реймса» и «Метца», как правило, завершаются низовыми результатами. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше (2,5) голов по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ним» — «Страсбур».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.93 1.97 1.52 2.69
Мелбет 1.57 2.65
1XBET 1.88 1.88 1.53 2.68 1.22 4.04
BetBoom 1.94 1.92 1.53 2.58 1.28 3.89
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