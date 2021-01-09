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«Реймс» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч чемпионата Франции (09.01.2021)

09 января 2021, 06:13

«Реймс» и «Сент-Этьен» сыграют в 19-м туре Лиги 1. В нашем анонсе вы найдете прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.993.082.76
Fonbet Live! 1.02 21.00 100.00
Мелбет 2.76 3.17 2.96

Ставки букмекеров

Букмекеры одинаково оценивают шансы команд на победу в этой встрече. В конторе Бетсити ставки на выигрыш «Реймса» можно сделать по коэффициенту 2.87, ничья идет за 3.00, а успех «Сент-Этьена» отмечен котировкой 2.70.
Также аналитики БК считают, что игра получится низовой. Исход с тоталом меньше 2,5 голов отмечен котировкой 1.60, больше – 2.57.

Форма команд

«Реймс» набрал 18 очков за пятнадцать туров. Команда сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице, имея серию из четырех поединков без поражений. В этих матчах «красные» победили «Нант» (3:2) и «Бордо» (3:1), а также сыграли вничью с «Марселем» (1:1) и «Дижоном» (0:0). В восьми домашних играх «Реймс» победил только дважды – две ничьи и четыре поражения.

«Сент-Этьен» располагается на 14-м месте в таблице чемпионата, имея минимальное преимущество над ближайшим соперником. В прошлом туре Лиги 1 «зелёно-белые» избежали поражения в домашнем матче с ПСЖ. Беспроигрышная серия команды длится шесть туров, из них 5 матчей завершились вничью.

Информация для ставок

  • «Сент-Этьен» сыграл вничью в 6 из 7 прошлых матчей чемпионата Франции
  • «Реймс» не побеждал соперника в 11 из 12 предыдущих очных встреч
  • В восьми домашних играх «Реймс» забил только шесть голов
  • В четырех из пяти последних встреч команд сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

В противостоянии прямых конкурентов мы вряд ли увидим результативный футбол. «Реймс» и «Сент-Этьен» делают ставку на надежную оборону, пытаясь забить с помощью контратак и стандартов.

Ставим на тотал меньше 2,5 голов по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.993.082.76
Fonbet Live! 1.02 21.00 100.00
Мелбет 2.76 3.17 2.96
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STVA 1
STVA 1
09 января в 06:23
Ничья наверное будет
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