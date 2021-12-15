«Рейнджерс» — «Сент-Джонстон». Прогноз на матч Премьер-лиги Шотландии (15.12.2021)

В рамках 14-го тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» примет «Сент-Джонстон». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 22:45
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Рейнджерс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.14. Ничейный исход оценивается в 7.50, а победа гостей в 22.00.
В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.50.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Рейнджерс» занимает первую строчку в турнирной таблице. В активе клуба 42 балла. У команды 13 побед, три ничейных результата и одно поражение. Всего в этом сезоне у шотландцев 38 забитых и 14 пропущенных голов. В последних встречах коллектив из Глазго обыграл «Хартс», а также выиграл у «Данди» и переиграл «Хиберниан».
«Сент-Джонстон» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 14 баллов. У команды три победы, пять ничьих и восемь поражений. Всего коллектив из Шотландии забил девять голов и пропустил 16 мячей. В последних встречах «Сент-Джонстон» выглядит не лучшим образом, у команды поражение от «Абердина», а также поражение от «Данди» и «Хиберниана».
Информация для ставок
- «Сент-Джонстон» не может выиграть пять матчей подряд
- «Рейнджерс» проиграл один матч из последних десяти
- У «Сент-Джонстона» один забитый мяч за последние три поединка
Прогноз
В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45. «Рейнджерс» очень много забивает в нынешнем сезоне, никто не удивится, что и в этом поединке команда сможет забить много мячей. «Сент-Джонстон» может попытаться ответить минимум одним забитым мячом.