ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыШотландия. Премьер-лига 2021/2022

«Рейнджерс» — «Сент-Джонстон». Прогноз на матч Премьер-лиги Шотландии (15.12.2021)

сегодня, 09:05

В рамках 14-го тура чемпионата Шотландии «Рейнджерс» примет «Сент-Джонстон». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.158.5422.64
Мелбет 1.18 6.90 14.50
1XBET 1.17 7.20 15.00

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Рейнджерс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.14. Ничейный исход оценивается в 7.50, а победа гостей в 22.00.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — нет» по коэффициенту 1.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Рейнджерс» занимает первую строчку в турнирной таблице. В активе клуба 42 балла. У команды 13 побед, три ничейных результата и одно поражение. Всего в этом сезоне у шотландцев 38 забитых и 14 пропущенных голов. В последних встречах коллектив из Глазго обыграл «Хартс», а также выиграл у «Данди» и переиграл «Хиберниан».

«Сент-Джонстон» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 14 баллов. У команды три победы, пять ничьих и восемь поражений. Всего коллектив из Шотландии забил девять голов и пропустил 16 мячей. В последних встречах «Сент-Джонстон» выглядит не лучшим образом, у команды поражение от «Абердина», а также поражение от «Данди» и «Хиберниана».

Информация для ставок

  • «Сент-Джонстон» не может выиграть пять матчей подряд
  • «Рейнджерс» проиграл один матч из последних десяти
  • У «Сент-Джонстона» один забитый мяч за последние три поединка

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45. «Рейнджерс» очень много забивает в нынешнем сезоне, никто не удивится, что и в этом поединке команда сможет забить много мячей. «Сент-Джонстон» может попытаться ответить минимум одним забитым мячом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.61 1.85 2.00
Мелбет 2.28 1.60
1XBET 2.39 1.55
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии25
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:45
Уверенная победа команды "Рейнджерс" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 10:20
Хозяева выиграют этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100