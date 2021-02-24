«Агилас Дорадас» — «Ла Эквидад». Прогноз на матч чемпионата Колумбии (25.02.2021)

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сегодня, 05:03

«Агилас Дорадас» в рамках очередного тура колумбийского чемпионата сыграет дома с «Ла Эквидадом». Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры верят в победу «Агиласа» и предлагают коэффициент 2.25 на этот исход. Также можно поставить на ничью за 2.75 и на победу «Эквидада» за 3.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Агилас» находится на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе семь баллов. Команда забила пять мячей и пропустила семь голов. Также клуб выиграл всего один поединок, четырежды сыграл вничью и два раза победил.

«Ла Эквидад» расположился на восьмой строчке в таблице. В активе у команды 12 очков. Клуб забил шесть голов и пять раз вынимал мячи из своих ворот. Команда выиграла три матча, столько же сыграла вничью и дважды уступила.

Информация для ставок

«Агилас» не выигрывал в четырех из последних пяти матчей

«Эквидад» проиграл всего один из последних пяти матчей

«Агилас» пропускал во всех четырех домашних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал больше двух мячей с коэффициентом 1.80. В этом матче фаворитом являются хозяева, несмотря на то, в какой форме они находятся. Даже если они и не смогут победить, то как минимум должны отметиться забитым мячом.