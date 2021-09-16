«Рома» — ЦСКА. Прогноз на матч Лиги конференций (16.09.2021)

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сегодня, 10:22

В третьем по престижности турнире европейских команд «Рома» дома примет гостей из Болгарии, на «Стадио Олимпико» пожалует софийский ЦСКА . Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом в этой встрече являются хозяева, поставить на победу которых с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.64. Взять победу ЦСКА можно по коэффициенту 13.5. Ничья в игре этих команд стоит 6.3.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.7. Низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.15. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.8.

Форма команд

«Рома» сумела набрать отличную форму. Под руководством Жозе Моуриньо команда еще не теряла очков в этом сезоне. Коллектив имеет солидную выигрышную серию и намерен ее продолжать. На выходных команда сразилась дома с «Сассуоло» и одержала победу со счетом (2:1).

ЦСКА прекрасно понимает, что отправляется в Рим в качестве андердога, но в тоже время никто не запрещает болгарским футболистам попытаться совершить чудо. Подготовку к такому ответственному поединку клуб провел посредством игры в чемпионате и не смог на своем поле одолеть софийскую «Славию» (1:1).

Информация для ставок

Победная серия «Ромы» насчитывает шесть игр

ЦСКА шесть последних поединков завершил результатом ТМ 2.5

шесть последних поединков завершил результатом ТМ 2.5 «Рома» в восьми крайних встречах пробивает тотал больше 2.5

​Прогноз

Римская команда укомплектована более квалифицированными футболистами, которые позволят иметь преимущество в данной игре. Коллектив старается доминировать в каждом матче и брать максимальное количество очков под руководством нового коуча. Верим, что римляне смогут добыть необходимый результат, поэтому рекомендуем поставить на победу «Ромы» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Мелбет.