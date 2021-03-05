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«Рома» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (07.03.2021)

05 марта 2021, 22:03

В 26-м туре чемпионата Италии «Дженоа» приедет в гости к одному из лидеров этого сезона — «Роме». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 7 марта 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.386.92
Fonbet Live! 1.06 10.50 100.00
Мелбет 1.42 4.88 8.28
Лига ставок 1.43 4.80 7.00

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.53. В случае победы «Дженоа» зайдет коэффициент 6.8. Ничью можно выбрать за 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.74 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 за 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.81.

Форма команд

«Дженоа» идет на 13-м месте, но находится на безопасном расстоянии от зоны вылета, опережая «Торино» на 7 очков. Команда не побеждает уже несколько матчей, что не очень позитивно сказывается на моральном духе команды. В прошлом туре «Дженоа» сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1), а до этого крупно проиграл «Интеру» (0:3).

«Рома», несмотря на пятое место в турнирной таблице, играет очень нестабильно. Одной из причин этого может быть и непростая обстановка в клубе, вызванная негативным отношением болельщиков к руководству. Однако команда несмотря на эти проблемы имеет четкую цель – участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В прошлом туре «Рома» обыграла на выезде «Фиорентину» (2:1), а несколькими днями ранее обидно уступила дома «Милану» с тем же счетом.

Информация для ставок

  • Три из последних четырех матчей «Дженоа» завершились вничью
  • «Рома» выиграла семь матчей из последних десяти во всех турнирах
  • Восемь последних матчей между командами завершились ставкой «обе забьют»
  • «Рома» выиграла последние 13 матчей из 14 против «Дженоа» на своем стадионе

Прогноз

«Рома» исторически хорошо играет дома с «Дженоа» и сейчас борется за самые высокие места в Италии. Все это должно сказаться на коллективе и принести очередную победу римлянам. Сделать ставку на хозяев с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Наполи» — «Болонья».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.534.386.92
Fonbet Live! 1.06 10.50 100.00
Мелбет 1.42 4.88 8.28
Лига ставок 1.43 4.80 7.00
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