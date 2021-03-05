«Рома» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (07.03.2021)

В 26-м туре чемпионата Италии «Дженоа» приедет в гости к одному из лидеров этого сезона — «Роме». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 7 марта 2021 года.
|
1 : 0
завершен
вчера, 14:30
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.53. В случае победы «Дженоа» зайдет коэффициент 6.8. Ничью можно выбрать за 4.3.
Также в линии букмекеры предлагают 1.74 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 за 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.81.
Форма команд
«Дженоа» идет на 13-м месте, но находится на безопасном расстоянии от зоны вылета, опережая «Торино» на 7 очков. Команда не побеждает уже несколько матчей, что не очень позитивно сказывается на моральном духе команды. В прошлом туре «Дженоа» сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1), а до этого крупно проиграл «Интеру» (0:3).
«Рома», несмотря на пятое место в турнирной таблице, играет очень нестабильно. Одной из причин этого может быть и непростая обстановка в клубе, вызванная негативным отношением болельщиков к руководству. Однако команда несмотря на эти проблемы имеет четкую цель – участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В прошлом туре «Рома» обыграла на выезде «Фиорентину» (2:1), а несколькими днями ранее обидно уступила дома «Милану» с тем же счетом.
Информация для ставок
- Три из последних четырех матчей «Дженоа» завершились вничью
- «Рома» выиграла семь матчей из последних десяти во всех турнирах
- Восемь последних матчей между командами завершились ставкой «обе забьют»
- «Рома» выиграла последние 13 матчей из 14 против «Дженоа» на своем стадионе
Прогноз
«Рома» исторически хорошо играет дома с «Дженоа» и сейчас борется за самые высокие места в Италии. Все это должно сказаться на коллективе и принести очередную победу римлянам. Сделать ставку на хозяев с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Наполи» — «Болонья».