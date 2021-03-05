«Рома» — «Дженоа». Прогноз на матч Серии А (07.03.2021)

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05 марта 2021, 22:03

В 26-м туре чемпионата Италии «Дженоа» приедет в гости к одному из лидеров этого сезона — «Роме». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая состоится 7 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.53. В случае победы «Дженоа» зайдет коэффициент 6.8. Ничью можно выбрать за 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.74 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 за 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.81.

Форма команд

«Дженоа» идет на 13-м месте, но находится на безопасном расстоянии от зоны вылета, опережая «Торино» на 7 очков. Команда не побеждает уже несколько матчей, что не очень позитивно сказывается на моральном духе команды. В прошлом туре «Дженоа» сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1), а до этого крупно проиграл «Интеру» (0:3).

«Рома», несмотря на пятое место в турнирной таблице, играет очень нестабильно. Одной из причин этого может быть и непростая обстановка в клубе, вызванная негативным отношением болельщиков к руководству. Однако команда несмотря на эти проблемы имеет четкую цель – участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В прошлом туре «Рома» обыграла на выезде «Фиорентину» (2:1), а несколькими днями ранее обидно уступила дома «Милану» с тем же счетом.

Информация для ставок

Три из последних четырех матчей «Дженоа» завершились вничью

«Рома» выиграла семь матчей из последних десяти во всех турнирах

Восемь последних матчей между командами завершились ставкой «обе забьют»

«Рома» выиграла последние 13 матчей из 14 против «Дженоа» на своем стадионе

Прогноз

«Рома» исторически хорошо играет дома с «Дженоа» и сейчас борется за самые высокие места в Италии. Все это должно сказаться на коллективе и принести очередную победу римлянам. Сделать ставку на хозяев с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.

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