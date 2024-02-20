«Рома» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги Европы (22.02.2024)

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вчера, 11:40

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой игре букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы «Фейеноорда», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.87 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.93. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Рома» смогла сохранить в Нидерландах удобный для себя счет (1:1) и теперь считается фаворитом противостояния. Команда после ухода Моуриньо, как это бывает, «скинула оковы» и играет в более активный футбол. Тем не менее, если хозяева пропустят первыми, у них могут возникнуть проблемы, поэтому необходима максимальная концентрация. В прошлом туре чемпионата Италии «Рома» разобралась с «Фрозиноне» (3:0).

«Фейеноорд» не смог выиграть в первой игре, но надеется исправить свою реализацию уже в Риме. Команда идет второй в своем чемпионате, но отставание от ПСВ на 10 баллов практически не оставляет реальных шансов на чемпионство. Тем не менее, коллектив приложит все усилия, чтобы оказаться сильнее «Ромы» и порадовать болельщиков выходом в следующий раунд. На этих выходных в матче чемпионата «Фейеноорд» одолел «Валвейк» (3:0).

Информация для ставок

«Рома» выиграла пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Фейеноорд» выиграл шесть матчей на выезде из последних десяти при четырех поражениях

«Рома» выиграла у клуба из Нидерландов три из пяти последних поединков

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды начнут матч осторожно, но мы предполагаем, что ко второму тайму игра немного раскроется. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87.