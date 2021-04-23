ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ростов» — «Арсенал». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (25.04.2021)

вчера, 01:05

«Ростов» сыграет против тульского «Арсенала» в рамках очередного тура Российской Премьер-Лиги 25 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч в РПЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.343.353.30
Лига Ставок 2.31 3.30 3.30
Фонбет 2.20 3.25 3.50
Мелбет 2.31 3.42 3.42
1XBET 1.76 7.20 2.55
BetBoom 2.38 3.32 3.21

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Ростов», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.40 и на победу «Арсенала» за 3.30.

Форма команд

«Ростов» набрал 37 пунктов и находится на девятой строчке в турнирной таблице. Этот сезон можно назвать неудачным для клуба, не такой игры от него ждали. Команда Валерия Карпина выиграла 11 поединков, четыре раза сыграла вничью и проиграла 11 матчей. В последних играх «Ростов» часто проигрывает и все дальше отходит от топ-5 турнирной таблицы. «Ростов» в этом матче выглядит фаворитом за счет того, что «Арсенал» играет гораздо хуже.

Тульский «Арсенал» набрал 23 пункта и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла шесть матчей, пять раз сыграла вничью и проиграла в 15 поединках. В последних играх «Арсенал» неплох, но этого недостаточно, для того чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы.

Информация для ставок

  • У «Арсенала» три поражения в последних пяти матчах во всех турнирах
  • «Ростов» не может победить в трех играх кряду
  • У «Арсенала» семь забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.94. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 76-й по 90-ю минуту за 2.20.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Тамбов» — «Локомотив».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.63 1.75 2.17
Лига Ставок 2.35 1.60 1.71 2.14
Мелбет 1.71 2.33
1XBET 2.19 1.64 1.71 2.33 1.32 3.26
BetBoom 2.38 1.61 1.73 2.17 1.39 3.10
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100