«Ростов» — «Арсенал». Прогноз на матч Российской Премьер-Лиги (25.04.2021)

1619129131

вчера, 01:05

«Ростов» сыграет против тульского «Арсенала» в рамках очередного тура Российской Премьер-Лиги 25 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий матч в РПЛ .

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Ростов», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.40 и на победу «Арсенала» за 3.30.

Форма команд

«Ростов» набрал 37 пунктов и находится на девятой строчке в турнирной таблице. Этот сезон можно назвать неудачным для клуба, не такой игры от него ждали. Команда Валерия Карпина выиграла 11 поединков, четыре раза сыграла вничью и проиграла 11 матчей. В последних играх «Ростов» часто проигрывает и все дальше отходит от топ-5 турнирной таблицы. «Ростов» в этом матче выглядит фаворитом за счет того, что «Арсенал» играет гораздо хуже.

Тульский «Арсенал» набрал 23 пункта и находится на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла шесть матчей, пять раз сыграла вничью и проиграла в 15 поединках. В последних играх «Арсенал» неплох, но этого недостаточно, для того чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы.

Информация для ставок

У «Арсенала» три поражения в последних пяти матчах во всех турнирах

«Ростов» не может победить в трех играх кряду

У «Арсенала» семь забитых мячей в последних пяти играх

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.94. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 76-й по 90-ю минуту за 2.20.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Тамбов» — «Локомотив».