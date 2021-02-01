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«Ротерхэм» — «Дерби Каунти». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.02.2021)

вчера, 08:39

«Ротерхэм» примет на своем стадионе «Дерби Каунти». Матч пройдет в рамках очередного тура Чемпионшипа. Поединок запланирован на 2 февраля и букмекеры БК Бетсити сделали свой прогноз на предстоящую встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.903.212.70
Fonbet 2.85 3.20 2.55
Мелбет 2.88 3.28 2.59

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Дерби» с коэффициентом 2.55. Также можно сделать ставку на победу «Ротерхэма», коэффициент — 2.90. 3.30 на ничейный исход. Не стоит ожидать от этого матча обилия забитых мячей.

Форма команд

«Ротерхэм» находится на 22-й строчке в таблице Чемпионшипа и имеет в активе 23 пункта. Свой последний матч команда Пола Уорна проиграла со счетом 1:3. Для команды это далеко не самый лучший сезон, но они стараются зацепиться за сохранение прописки в Чемпионшипе. Именно поэтому «Ротерхэму» очень нужна победа в этом матче, иначе можно закрепиться на дне таблицы.

«Дерби Каунти» — это один из сюрпризов нынешнего сезона. Команда находится на 18-й строчке в таблице и имеет в активе 28 пунктов, но не это главное. Клубом руководит экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. Уэйн не так давно принял эту должность, до этого он был играющим тренером. Свой последний поединок «Дерби» выиграл со счетом 1:0, в этом матче будет на что посмотреть.

Информация для ставок

  • «Дерби» выиграл три последних матча
  • «Дерби» одна из худших команд по забитым мячам в этом сезоне — 17 голов
  • «Ротерхэм» выиграл два из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры рекомендуют поставить на то, что оба клуба забьют в одном из таймов по коэффициенту 2.60. Этот матч наверняка пройдет под диктовку «Дерби», но не стоит ожидать от них много забитых мячей. Также это будет очень интересный матч с точки зрения наблюдения за тренером в лице Уэйна Руни.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Уотфорд» — КПР.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.903.212.70
Fonbet 2.85 3.20 2.55
Мелбет 2.88 3.28 2.59
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 10:25
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Ротерхэм»
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