«Мускрон» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.12.2020)

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вчера, 04:29

«Мускрон» в рамках 18-го тура чемпионата Бельгии примет дома «Оуд-Хеверли». Удастся ли гостям вплотную приблизиться к зоне лидеров?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает фаворитом противостояния команду гостей. Коэффициент на ее победу равен 2,38, ничья представлена на отметке 3,64, а победа «Мускрона» идет за 2,82.

Тотал в этом поединке выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 1,74, а меньше за 2,21.

Форма команд

«Мускрон» в прошлом туре сумел сломить сопротивление одного из лидеров чемпионата «Беерсхота», добыв победу со счетом (3:1). Правда, пока этот триумф не помог команде выбраться из зоны вылета. На текущий момент клуб идет на 17-й позиции, но отрыв от 16-го места составляет один зачетный пункт. Важно не расслабляться и после победы над «Беерсхотом» попробовать развить свой успех.

«Оуд-Хеверли» выиграл три последних поединка. Были переиграны «Серкль Брюгге» (2:1), «Мускрон» (2:0) и «Кортрейк» (3:0). Девять набранных очков в последних встречах позволили команде подняться на четвертое место. Отставание от лидера составляет пять очков.

Информация для ставок

Между собой команды встречались четыре раза за последние четыре года. По две победы на счету каждого клуба. Во всех четырех матчах побеждали хозяева поля

«Мускрон» не проигрывает на протяжении трех последних поединков на домашней арене

«Хеверли Лувен» выиграл 4 из 10 последних выездных матчей

Прогноз

По нашему мнению, «Оуд-Хеверли» вряд ли сумеет одержать победу в предстоящем поединке. Мы считаем, что хозяева мотивированы выбраться из подвала турнирной таблицы. Для этого нужно сделать всё, чтобы справиться со всеми сложностями в поединке и, как минимум, не проиграть на домашней арене. Предлагаем сделать ставку с Х на «Мускрон» с коэффициентом 1,60.