«Мускрон» — «Оуд-Хеверли». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.12.2020)

«Мускрон» в рамках 18-го тура чемпионата Бельгии примет дома «Оуд-Хеверли». Удастся ли гостям вплотную приблизиться к зоне лидеров?
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2 : 2
завершен
вчера, 20:45
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет считает фаворитом противостояния команду гостей. Коэффициент на ее победу равен 2,38, ничья представлена на отметке 3,64, а победа «Мускрона» идет за 2,82.
Тотал в этом поединке выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно заиграть за 1,74, а меньше за 2,21.
Форма команд
«Мускрон» в прошлом туре сумел сломить сопротивление одного из лидеров чемпионата «Беерсхота», добыв победу со счетом (3:1). Правда, пока этот триумф не помог команде выбраться из зоны вылета. На текущий момент клуб идет на 17-й позиции, но отрыв от 16-го места составляет один зачетный пункт. Важно не расслабляться и после победы над «Беерсхотом» попробовать развить свой успех.
«Оуд-Хеверли» выиграл три последних поединка. Были переиграны «Серкль Брюгге» (2:1), «Мускрон» (2:0) и «Кортрейк» (3:0). Девять набранных очков в последних встречах позволили команде подняться на четвертое место. Отставание от лидера составляет пять очков.
Информация для ставок
- Между собой команды встречались четыре раза за последние четыре года. По две победы на счету каждого клуба. Во всех четырех матчах побеждали хозяева поля
- «Мускрон» не проигрывает на протяжении трех последних поединков на домашней арене
- «Хеверли Лувен» выиграл 4 из 10 последних выездных матчей
Прогноз
По нашему мнению, «Оуд-Хеверли» вряд ли сумеет одержать победу в предстоящем поединке. Мы считаем, что хозяева мотивированы выбраться из подвала турнирной таблицы. Для этого нужно сделать всё, чтобы справиться со всеми сложностями в поединке и, как минимум, не проиграть на домашней арене. Предлагаем сделать ставку с Х на «Мускрон» с коэффициентом 1,60.