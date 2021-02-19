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«Роял Мускрон-Перувельц» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (20.02.2021)

вчера, 14:04

В 27-м туре чемпионата Бельгии нас ждет довольно интересный поединок. «Мускрон» ждет в гости аутсайдера «Серкль Брюгге». Встреча состоится 20 февраля 2021 года, а мы предлагаем обзор ставок и прогноз на этот матч.

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Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 2.75, победа «Мускрона» будет стоить 2.5. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.45.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2,5 мячей за 1.95. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2,5 мячей за 1.86.

Форма команд

«Мускрон» на данный момент занимает 16-е место в чемпионате и после неплохой серии без поражений команда снова проиграла два матча подряд. Коллектив «ходит по тонкому льду», так как от зоны вылета их отделяют всего 2 очка. В прошлом туре «Мускрон» проиграл «Генту» (0:4), а немного ранее дома проиграл «Кортрейку» (0:3).

«Серкль Брюгге» продолжает оставаться аутсайдером чемпионата и не может изменить свое положение. В последних двух турах «Серкль» сыграл вничью с «Андерлехтом» и минимально уступил «Мехелену» (0:1). Однако команда продолжает свой путь в Кубке Бельгии, переиграв на очередном этапе «Остенде» (3:1).

Информация для ставок

  • «Серкль Брюгге» не может победить четыре матча подряд в чемпионате
  • «Мускрон» проиграл на своем стадионе всего два матча из десяти
  • Последние три матча «Мускрона» во всех турнирах закончились тоталом больше 2,5 мячей
  • В десяти из одиннадцати последних матчей между командами был зафиксирован исход ТБ 2,5

Прогноз

Матч команд из низа турнирной таблицы всегда отличается ожесточенной борьбой и особым интересом со стороны болельщиков. Команды много ошибаются, что может привести к большому количеству голов. Сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей с коэффициентом 1.95 можно сделать в букмекерской конторе Мелбет.

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shlomo
shlomo
вчера в 14:15
Думаю, что ТБ (2,5) наиграют на двоих
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