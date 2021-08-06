«Рух» — «Верес». Прогноз на матч УПЛ (07.08.2021)

Чемпионат Украины взял свой старт. В третьем туре УПЛ «Рух» примет дома «Верес». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.
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2 : 1
завершен
сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Явного фаворита в этом поединке нет, поставить на хозяева поля можно по коэффициенту 2.45. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3 на победу гостей, а остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.3.
Букмекеры не верят, что в матче будут много забитых мячей. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.9 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8.
Форма команд
Львовский «Рух» начал чемпионат, потерпев два поражения. Сначала от «Металлиста 1925» (1:2), а следом и от «Ворсклы» (0:2). Это привело к увольнению главного тренера, теперь с новым коучем команда будет пытаться взять первые очки в этом сезоне.
«Верес» на момент третьего тура имеет в своем активе всего одно очко. Команде достаточно сложно даются опасные атаки и голы в высшей лиге, забить за два тура так и не удалось. В первом матче команда из Ровно оформила нулевую ничью с «Колосом», а уже в следующей игре крупно уступили чемпиону Украины киевскому «Динамо» (0:4).
Информация для ставок
• «Рух» проиграл три из последних четырех поединков
• За шесть последних игр во всех турнирах «Верес» не забил ни одного гола
• Последняя очная встреча завершилась поражением «Вереса» (0:1)
Прогноз
Нас ждет поединок двух не самых ярких команд чемпионата. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч с участием одного из лидеров чемпионата Украины.