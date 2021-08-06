«Рух» — «Верес». Прогноз на матч УПЛ (07.08.2021)

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вчера, 22:32

Чемпионат Украины взял свой старт. В третьем туре УПЛ «Рух» примет дома «Верес». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этом поединке нет, поставить на хозяева поля можно по коэффициенту 2.45. Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 3 на победу гостей, а остановить свой выбор на ничейном результате можно по 3.3.

Букмекеры не верят, что в матче будут много забитых мячей. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.9 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

Львовский «Рух» начал чемпионат, потерпев два поражения. Сначала от «Металлиста 1925» (1:2), а следом и от «Ворсклы» (0:2). Это привело к увольнению главного тренера, теперь с новым коучем команда будет пытаться взять первые очки в этом сезоне.

«Верес» на момент третьего тура имеет в своем активе всего одно очко. Команде достаточно сложно даются опасные атаки и голы в высшей лиге, забить за два тура так и не удалось. В первом матче команда из Ровно оформила нулевую ничью с «Колосом», а уже в следующей игре крупно уступили чемпиону Украины киевскому «Динамо» (0:4).

Информация для ставок

• «Рух» проиграл три из последних четырех поединков

• За шесть последних игр во всех турнирах «Верес» не забил ни одного гола

• Последняя очная встреча завершилась поражением «Вереса» (0:1)

Прогноз

Нас ждет поединок двух не самых ярких команд чемпионата. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили интересный вариант ставки на матч с участием одного из лидеров чемпионата Украины.