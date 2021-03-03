«РВ Эссен» — «Хольштайн». Прогноз на матч Кубка Германии (03.03.2021)

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вчера, 05:26

В 1/4 финала Кубка Германии встретятся команды, которые выбили из турнира «Байер» и «Баварию». Предлагаем вам прогноз на матч «Хольштайна» и «Эссена».

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют «Хольштайн», поставить на победу которого можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.75. В случае победы «Эссена» зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать за 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.78 на ТБ 2.5 и 2.11 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» можно сыграть за 1.69.

Форма команд

«Хольштайн» вместе с «Бохумом» возглавляет турнирную таблицу Второй Бундеслиги и показывает яркий, комбинационный футбол. Команда имеет хорошие шансы сделать этот сезон одним из лучших в истории клуба. На прошлом этапе Кубка страны коллектив смог пройти «Дармштадт» лишь в серии пенальти (2:1), а до этого выбил из турнира «Баварию». В последних турах чемпионата «Хольштайн» обыграл «Эрцгебирге» (1:0), а немного ранее уступил на выезде «Гройтер Фюрту» (1:2).

«Эссен» является лидером Западной региональной лиги Германии. Команда сотворила настоящую сенсацию на прошлом этапе Кубка страны, где смогла пройти «Байер» из Леверкузена (2:1) в дополнительное время. После этого «Эссен» сыграл одну игру в региональном чемпионате, где уступил «Фортуне-2» (0:3).

Информация для ставок

Пять из шести выездных матчей «Хольштайна» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Эссен» не проигрывает на своем поле более 15 матчей подряд

В трех из четырех последних матчей «Хольштайна» сыграла ставка «обе забьют — нет»

Прогноз

«Эссен» показал блестящие результаты в Кубке страны, но на этом этапе более предпочтительно выглядят гости, которые продолжают бороться за выход в Бундеслигу. Сделать ставку на победу «Хольштайна» можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.75.