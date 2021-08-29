«Салернитана» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (29.08.2021)

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сегодня, 14:06

Второй тур итальянской Серии А подарит нам сражение «Салернитаны» и «Ромы». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ромы» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет. Остановить свой выбор на победе хозяев можно по коэффициенту 5.45. На ничью дается коэффициент 4.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Салернитана» первый официальный матч провела на кубок страны, где на стадии 1/32 финала сразилась с «Реджиной» и обыграла ее со счетом (2:0). Через несколько дней последовала первая игра в национальном чемпионате, команда отправилась в гости к «Болонье». Показав неплохой футбол и забив два гола, в итоге проиграла (2:3).

«Рома» под руководством Жозе Моуриньо уже успела квалифицироваться в групповой этап Лиги конференций, без проблем пройдя турецкий «Трабзонспор» (2:1) на выезде и (3:0) дома. В национальном турнире также дела обстоят хорошо, коллектив в первом туре продемонстрировал неплохой футбол и обыграл неуступчивую «Фиорентину» на ее поле (3:1).

Информация для ставок

В крайних 10 поединках «Салернитана» одержала семь побед при трех поражениях

Победная серия «Ромы» насчитывает четыре матча

Последние четыре встречи и «Салернитаны» и «Ромы» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Рома» забивает в шести играх кряду

Прогноз