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«Салернитана» — «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (29.08.2021)

сегодня, 14:06

Второй тур итальянской Серии А подарит нам сражение «Салернитаны» и «Ромы». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.304.471.56
Фонбет 6.20 4.20 1.60
Мелбет 7.00 4.58 1.53
BetBoom 6.96 4.42 1.51

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ромы» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет. Остановить свой выбор на победе хозяев можно по коэффициенту 5.45. На ничью дается коэффициент 4.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.76.

Форма команд

«Салернитана» первый официальный матч провела на кубок страны, где на стадии 1/32 финала сразилась с «Реджиной» и обыграла ее со счетом (2:0). Через несколько дней последовала первая игра в национальном чемпионате, команда отправилась в гости к «Болонье». Показав неплохой футбол и забив два гола, в итоге проиграла (2:3).

«Рома» под руководством Жозе Моуриньо уже успела квалифицироваться в групповой этап Лиги конференций, без проблем пройдя турецкий «Трабзонспор» (2:1) на выезде и (3:0) дома. В национальном турнире также дела обстоят хорошо, коллектив в первом туре продемонстрировал неплохой футбол и обыграл неуступчивую «Фиорентину» на ее поле (3:1).

Информация для ставок

  • В крайних 10 поединках «Салернитана» одержала семь побед при трех поражениях
  • Победная серия «Ромы» насчитывает четыре матча
  • Последние четыре встречи и «Салернитаны» и «Ромы» завершились результатом ТБ 2.5
  • «Рома» забивает в шести играх кряду

Прогноз

В этом поединке нас ждет игра двух команд, которые любят атаковать и забивать голы. Ожидаем большое количество опасных моментов с большим доминированием римского клуба и вполне можем рассчитывать на несколько голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.66 1.86 1.96
Мелбет 2.19 1.79
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shlomo
shlomo
сегодня в 14:09
Рома не проиграет на выезде....
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