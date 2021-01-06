«Сампдория» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии A (06.01.2021)

1609881121

06 января 2021, 00:12

6 января «Сампдория» на домашней арене примет «Интер» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры склоняются к победе «Интера» в этой игре. Такую ставку можно разместить с коэффициентом 1.63. За победу «Сампдории» компания Фонбет выставила котировку 6.10, а ничья идет за 4.22.

Кроме того, аналитики БК считают, что в этой встрече команды суммарно забьют минимум три гола. Ставки на ТБ (2,5) принимаются с котировкой 1.66, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

«Сампдория» — одиннадцатая команда в рейтинге чемпионата Италии. В актив себе «трехцветные» занесли 17 очков, показав такие результаты за пятнадцать туров: пять побед, две ничьи и восемь поражений.

В прошлом туре Серии A подопечные Клаудио Раньери потерпели минимальное поражение в гостях от «Ромы» (0:1), а перед этим уступили на своем поле «Сассуоло» (2:3).

«Интер» продолжает погоню за «Миланом». От лидера и прямого конкурента команда Антонио Конте отстает на один балл. В прошлом туре первенства миланский клуб разбил дома «Кротоне» (6:2). Эта победа стала восьмой кряду для «неррадзури».

В семи гостевых матчах чемпионата «Интер» еще не проигрывал – пять побед и две ничьи.

Информация для ставок

В 14 из 15 домашних матчей «Сампдории» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Интер» выиграл шесть прошлых матчей против «Сампдории»

«Сампдория» победила только в одном из пяти прошлых матчей на своем поле

В семи гостевых матчах «Интер» забил 17 голов, пропустив лишь 6 мячей

Прогноз

Несмотря на последние неудачи, «Сампдория» выступает достаточно конкурентным соперником в этом сезоне. В этой встрече предлагаем сделать ставку на обоюдные голы, поскольку «Интер» регулярно пропускает в последних играх.

В букмекерской конторе Фонбет исход «обе забьют – да» отмечен котировкой 1.70.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кротоне» — «Рома».