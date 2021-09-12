«Сампдория» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (12.09.2021)

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12 сентября 2021, 12:29

3-й тур Серии А подарит нам увлекательное противостояние. Миланский «Интер» приедет в гости к «Сампдории». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки букмекеров

«Интер» является абсолютным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 1.68. В то же время на успех хозяев коэффициент составляет 4.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя можно по 4.2.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.73. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.18.

Форма команд

В «Интере» произошли большие изменения по сравнению с прошлым сезоном, однако команда продолжает добывать победы. После двух туров у команды в активе шесть очков. Коллектив ставит перед собой самые высокие цели и пытается забирать три очка в каждом матче. В прошлой игре «Интер» обыграл на выезде «Верону» (3:1), а неделей ранее команда разгромила «Дженоа» (4:0).

«Сампдория» смогла заработать всего одно очко в двух турах чемпионата Италии, что не может удовлетворить потребности болельщиков и руководства. Команда хочет побороться за зону еврокубков, однако на данный момент коллектив не может найти свою игру. Тренерскому штабу следует серьезно поработать над ошибками, чтобы улучшить результаты клуба. «Сампдория» сыграла вничью с «Сассуоло» (0:0), а немного ранее уступила «Милану» (0:1).

Информация для ставок

«Сампдория» проиграла два матча из десяти последних, а «Интер» уступил только в одной игре

Четыре из пяти последних матчей «Сампдории» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Интер» забивает в 13 из 15 последних матчей на выезде

Пять последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Интер» является фаворитом в этом поединке и приложит все усилия, чтобы продлить свою успешную серию уже в новом чемпионате. Сделать ставку на победу гостей с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Мелбет.