«Сампдория» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (05.12.2021)

В 16 туре чемпионата Италии «Лацио» приедет в гости к «Сампдории», чтобы побороться за три очка. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.
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сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Лацио», а поставить на него можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. Рискнуть на успех «Сампдории» можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.12, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Лацио» в последних матчах совсем сдал в результатах и существенно опустился по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура Серии А римский клуб занимает девятое место с 21 очком в активе и имеет равную разницу забитых-пропущенных мячей (25:25). Чтобы улучшить результаты, тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тренировочный процесс и стартовый состав. Последние два поединка в чемпионате Италии «Лацио» проиграл «Наполи» (0:4) и «Ювентусу» (0:2).
«Сампдория» обычно держится в середине турнирной таблицы, но сейчас у команды небольшой кризис и она находится несколько ниже, чем обычно. Клуб набрал всего 15 очков и расположился на 15 позиции, откуда не так далеко до зоны вылета. В последних пяти поединках Серии А клуб смог набрать только шесть баллов. В прошлом туре чемпионата «Сампдория» проиграла на выезде «Фиорентине» (1:3), а несколькими днями ранее обыграла на своем поле «Верону» (3:1).
Информация для ставок
- Восемь из десяти последних матчей «Сампдории» завершились исходом «обе забьют»
- Пять из шести поединков «Лацио» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Лацио» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Сампдорией»
- Шесть последних матчей между командами на поле «Сампдории» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды не отличаются стабильностью и предсказать победителя в этой встрече достаточно сложно. Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет. Предполагаем, что зрители увидят большое количество забитых мячей.