«Сампдория» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (05.12.2021)

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сегодня, 17:25

В 16 туре чемпионата Италии «Лацио» приедет в гости к «Сампдории», чтобы побороться за три очка. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Лацио», а поставить на него можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.12. Рискнуть на успех «Сампдории» можно по 3.3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.12, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Лацио» в последних матчах совсем сдал в результатах и существенно опустился по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура Серии А римский клуб занимает девятое место с 21 очком в активе и имеет равную разницу забитых-пропущенных мячей (25:25). Чтобы улучшить результаты, тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тренировочный процесс и стартовый состав. Последние два поединка в чемпионате Италии «Лацио» проиграл «Наполи» (0:4) и «Ювентусу» (0:2).

«Сампдория» обычно держится в середине турнирной таблицы, но сейчас у команды небольшой кризис и она находится несколько ниже, чем обычно. Клуб набрал всего 15 очков и расположился на 15 позиции, откуда не так далеко до зоны вылета. В последних пяти поединках Серии А клуб смог набрать только шесть баллов. В прошлом туре чемпионата «Сампдория» проиграла на выезде «Фиорентине» (1:3), а несколькими днями ранее обыграла на своем поле «Верону» (3:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Сампдории» завершились исходом «обе забьют»

Пять из шести поединков «Лацио» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лацио» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Сампдорией»

Шесть последних матчей между командами на поле «Сампдории» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды не отличаются стабильностью и предсказать победителя в этой встрече достаточно сложно. Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Мелбет. Предполагаем, что зрители увидят большое количество забитых мячей.