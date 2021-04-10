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«Сампдория» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (11.04.2021)

вчера, 10:09

30-й тур Серии А подарит нам интересную встречу, где «Сампдория» принимает дома «Наполи». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.194.201.68
Лига Ставок 5.00 4.20 1.67
Фонбет 4.70 4.10 1.68
Мелбет 5.30 4.24 1.69
BetBoom 5.02 4.06 1.70

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя, поэтому предлагают коэффициент на победу 1.77. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.7. Ничейный результат котируется цифрой 3.9.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.7. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.23.

Форма команд

«Наполи» находится в хорошей форме, но несколько дней назад команда проиграла важный перенесенный матч с «Ювентусом» (1:2) и откатилась на пятое место в Серии А. Однако коллектив заряжен на победы в оставшихся турах, поэтому будет продолжать бороться за первую четверку. Перед матчем с «Ювентусом» неаполитанцы обыграли аутсайдера «Кротоне» (4:3).

«Сампдория» идет на десятом месте и не преследует серьезных турнирных задач. Команда редко выигрывает и часто играет вничью. В последних пяти матчах клуб набрал шесть очков, что нельзя назвать положительным результатом. В прошлой игре «Сампдория» сыграла вничью с «Миланом» (1:1), а туром ранее обыграла «Торино» (1:0).

Информация для ставок

• «Наполи» забивает в Серии А уже семнадцать матчей подряд
• «Сампдория» выиграла только два поединка из последних десяти в чемпионате
• «Наполи» выиграл у «Сампдории» 9 из 10 последних поединков
• Четыре из пяти последних встреч между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Наполи» и «Сампдория» играют в результативный футбол, а оптимальным вариантом будет прогноз на верховой матч. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.66 1.84 2.08
Лига Ставок 2.30 1.62 1.82 2.00
Мелбет 2.38 1.68
BetBoom 3.73 1.30 2.28 1.67 1.77 2.10
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sv_1969
sv_1969
вчера в 10:15
Хозяева упрутся!Но...
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