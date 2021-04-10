«Сампдория» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (11.04.2021)

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вчера, 10:09

30-й тур Серии А подарит нам интересную встречу, где «Сампдория» принимает дома «Наполи». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя, поэтому предлагают коэффициент на победу 1.77. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.7. Ничейный результат котируется цифрой 3.9.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 1.7. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 2.23.

Форма команд

«Наполи» находится в хорошей форме, но несколько дней назад команда проиграла важный перенесенный матч с «Ювентусом» (1:2) и откатилась на пятое место в Серии А. Однако коллектив заряжен на победы в оставшихся турах, поэтому будет продолжать бороться за первую четверку. Перед матчем с «Ювентусом» неаполитанцы обыграли аутсайдера «Кротоне» (4:3).

«Сампдория» идет на десятом месте и не преследует серьезных турнирных задач. Команда редко выигрывает и часто играет вничью. В последних пяти матчах клуб набрал шесть очков, что нельзя назвать положительным результатом. В прошлой игре «Сампдория» сыграла вничью с «Миланом» (1:1), а туром ранее обыграла «Торино» (1:0).

Информация для ставок

• «Наполи» забивает в Серии А уже семнадцать матчей подряд

• «Сампдория» выиграла только два поединка из последних десяти в чемпионате

• «Наполи» выиграл у «Сампдории» 9 из 10 последних поединков

• Четыре из пяти последних встреч между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Наполи» и «Сампдория» играют в результативный футбол, а оптимальным вариантом будет прогноз на верховой матч. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7.