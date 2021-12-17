ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Сампдория» — «Венеция». Прогноз на матч Серии А (19.12.2021)

17 декабря 2021, 23:29

В игре 18-го тура Серии А мы увидим битву «Сампдории» и «Венеции». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Италия. Серия А 2021/2022
Сампдория
Венеция
1 : 1
завершен
19 декабря 2021, 20:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.803.784.89
Фонбет 1.75 3.70 4.80
Мелбет 1.85 3.70 4.56
1XBET 1.82 3.82 4.88
BetBoom 1.79 3.71 4.75

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Сампдории» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8. В случае победы «Венеции» залетит коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.82.

Форма команд

«Сампдория» несколько дней назад провела игру в рамках Кубка страны — минимально переиграла «Торино» (2:1) и оформила путевку в следующий раунд. В чемпионате была победа над «Дженоа» (3:1), которая позволила коллективу закрепиться на четырнадцатое место в таблице.

«Венеция» также приняла участием в кубковом противостоянии. На пути у коллектива была «Тернана» из Серии В, которая не смогла навязать полноценной борьбы (3:1). В последних турах чемпионата клуб расписал ничью с «Ювентусом» (1:1), а также уступила в фантастическом матче с «Вероной» (3:4).

Информация для ставок

• У «Сампдории» три победы и три поражения в крайних шести поединках
• «Венеция» один раз победила на выезде в последних семи матчах
• «Венеция» пропускает в пяти встречах кряду

Прогноз

Матч ожидается очень боевой, обе команды настроены бороться на каждом участке поля. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.82 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.22 1.38 2.07 1.83 1.64 2.39
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 1.70 2.28
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
Gahi
Gahi
18 декабря 2021 в 07:10
Победа команды "Сампдории" в этом матче и тотал больше 2,5. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100