«Сампдория» — «Венеция». Прогноз на матч Серии А (19.12.2021)

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17 декабря 2021, 23:29

В игре 18-го тура Серии А мы увидим битву «Сампдории» и «Венеции». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Сампдории» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.8. В случае победы «Венеции» залетит коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.82.

Форма команд

«Сампдория» несколько дней назад провела игру в рамках Кубка страны — минимально переиграла «Торино» (2:1) и оформила путевку в следующий раунд. В чемпионате была победа над «Дженоа» (3:1), которая позволила коллективу закрепиться на четырнадцатое место в таблице.

«Венеция» также приняла участием в кубковом противостоянии. На пути у коллектива была «Тернана» из Серии В, которая не смогла навязать полноценной борьбы (3:1). В последних турах чемпионата клуб расписал ничью с «Ювентусом» (1:1), а также уступила в фантастическом матче с «Вероной» (3:4).

Информация для ставок

• У «Сампдории» три победы и три поражения в крайних шести поединках

• «Венеция» один раз победила на выезде в последних семи матчах

• «Венеция» пропускает в пяти встречах кряду

Прогноз

Матч ожидается очень боевой, обе команды настроены бороться на каждом участке поля. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.82 в букмекерской конторе Фонбет.