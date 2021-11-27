«Сампдория» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (27.11.2021)

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27 ноября 2021, 13:42

14-й тур Серии А подарит нам интересную встречу, где «Сампдория» принимает дома «Верону». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям, предлагая коэффициент на их победу 2.55. Поверить в успех «Сампдории» в этом матче можно по коэффициенту 2.85. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.4.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 2.06.

Форма команд

«Верона» идет на девятом месте в турнирной таблице и набрала 19 очков. Коллектив пребывает в хорошей физической форме и не проигрывает уже несколько матчей подряд в Серии А. Команда также имеет положительную статистику забитых и пропущенных мячей и создает конкуренцию любому сопернику, независимо от сложности поединка. Последние два матча «Вероны» завершились победой над «Эмполи» (2:1) и ничьей с «Наполи» (1:1).

«Сампдория» выступает с переменным успехом, однако в последних пяти встречах смогла набрать только шесть очков. Это позволяет коллективу располагаться на 16-м месте с 12 баллами в активе. Чтобы обезопасить себя от зоны вылета, тренерскому штабу следует провести работу над ошибками и встряхнуть команду. В прошлом матче чемпионата Италии «Сампдория» обыграла на выезде «Салернитану» (2:0), а ранее уступила на своем поле «Болонье» (1:2).

Информация для ставок

10 из 11 последних матчей «Сампдории» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Верона» сыграла вничью четыре из пяти последних матчей на выезде

«Сампдория» выиграла четыре последних поединка с «Вероной»

Шесть последних матчей «Вероны» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды достаточно много забивают, поэтому мы предполагаем, что и в этот раз они порадуют своих поклонников забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.63.