«Сампдория» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (30.01.2021)

1611947598

29 января 2021, 22:13

В 20-м туре Серии А чемпион Италии «Ювентус» приедет в гости к «Сампдории». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 30 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче, естественно, принято считать «Ювентус», ставки на его победу принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.50. Рискнуть и поставить на успех «Сампдории» можно за 7.00, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.40.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.82.

Форма команд

После поражения в важном матче с «Интером» (0:2) команда Андреа Пирло смогла собраться с силами и в прошлом туре победила «Болонью» (2:0). Достаточно непривычно видеть гранда из Турина только на 4-м месте в турнирной таблице, но отставание от «Милана» составляет всего 6 очков. Также следует учитывать, что «Ювентус» провел на одну игру меньше.

«Сампдория» расположилась на десятом месте в таблице и не имеет четких целей на сезон. Болельщики надеются на возможный прорыв команды в зону Лиги Европы, на данное событие маловероятно из-за большого отставания по очкам. В прошлом туре «Сампдория» уверенно обыграла «Парму» (2:0), а неделей ранее с трудом справилась дома с «Удинезе» (2:1).

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл у «Сампдории» последние четыре из пяти матчей

«Ювентус» проиграл всего один выездной матч из последних двенадцати во всех турнирах

Восемь последних домашних матчей «Сампдории» завершились исходом «обе забьют»

«Сампдория» забивает минимум один гол в девятнадцати домашних матчах

Прогноз

Команде из Турина очень важно добыть победу на поле соперника и продолжить преследование группы лидеров. Однако хозяева стадиона не готовы сдаваться. Предполагаем, что в этом матче голами смогут отметиться обе команды.

Поставить ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе «Мелбет» можно по коэффициенту 1.73.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Байер».