«Сампдория» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (30.01.2021)

В 20-м туре Серии А чемпион Италии «Ювентус» приедет в гости к «Сампдории». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 30 января 2021 года.
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0 : 2
завершен
30 января 2021, 20:00
суббота
Ставки букмекеров
Фаворитом в матче, естественно, принято считать «Ювентус», ставки на его победу принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.50. Рискнуть и поставить на успех «Сампдории» можно за 7.00, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.40.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 1.82.
Форма команд
После поражения в важном матче с «Интером» (0:2) команда Андреа Пирло смогла собраться с силами и в прошлом туре победила «Болонью» (2:0). Достаточно непривычно видеть гранда из Турина только на 4-м месте в турнирной таблице, но отставание от «Милана» составляет всего 6 очков. Также следует учитывать, что «Ювентус» провел на одну игру меньше.
«Сампдория» расположилась на десятом месте в таблице и не имеет четких целей на сезон. Болельщики надеются на возможный прорыв команды в зону Лиги Европы, на данное событие маловероятно из-за большого отставания по очкам. В прошлом туре «Сампдория» уверенно обыграла «Парму» (2:0), а неделей ранее с трудом справилась дома с «Удинезе» (2:1).
Информация для ставок
- «Ювентус» выиграл у «Сампдории» последние четыре из пяти матчей
- «Ювентус» проиграл всего один выездной матч из последних двенадцати во всех турнирах
- Восемь последних домашних матчей «Сампдории» завершились исходом «обе забьют»
- «Сампдория» забивает минимум один гол в девятнадцати домашних матчах
Прогноз
Команде из Турина очень важно добыть победу на поле соперника и продолжить преследование группы лидеров. Однако хозяева стадиона не готовы сдаваться. Предполагаем, что в этом матче голами смогут отметиться обе команды.
Поставить ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе «Мелбет» можно по коэффициенту 1.73.
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