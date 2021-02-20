«Санкт-Паули» — «Дармштадт». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (20.02.2021)

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сегодня, 02:11

В 22-м туре второй лиги Германии «Дармштадт» в гостях сыграет против «Санкт-Паули». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поединка. Поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 2.48. В случае победы «Дармштадта» выигрышный коэффициент составит 2.9. Поставить на ничейный результат можно за 3.25.

Выбрать исход тотал больше 2.5 мячей линия предлагает за 1.65. Букмекеры меньше верят в низовой матч – ТМ 2.5 стоит 2.25. На вариант «обе забьют» линия предлагает коэффициент 1.5.

Форма команд

«Санкт-Паули» демонстрирует очень интересный футбол и добивается результата. В последних пяти матчах клуб набрал 12 очков, что помогло команде покинуть зону вылета и начать чувствовать себя более уверенно. В последней встрече «Санкт-Паули» обыграл «Нюрнберг» (2:1), а туром ранее оказался сильнее «Зандхаузена» с тем же счетом.

«Дармштадт» выступает во второй Бундеслиге с переменным успехом. К сожалению для болельщиков, клуб пока не может бороться за выход в элитный дивизион, но и понижение в классе выглядит маловероятным исходом. В прошлом матче «Дармштадт» обыграл «Оснабрюк» (1:0), а немного ранее уступил дома «Нюрнбергу» (1:2).

Информация для ставок

«Санкт-Паули» выиграл пять из шести последних матчей

«Дармштадт» не может выиграть четыре выездных встречи подряд во всех турнирах

«Санкт-Паули» не может победить «Дармштадт» уже четыре матча подряд

Последние четыре встречи команд на поле «Санкт-Паули» завершились с ТМ 2.5.

Прогноз

«Санкт-Паули» набрал очень хороший ход и наверняка попытается закрепить свой успех домашней победой над «Дармштадтом». Предполагаем, что команда сможет осуществить свои планы и забрать 3 очка. Сделать ставку на победу хозяев с коэффициентом 2.48 можно в букмекерской конторе Мелбет.