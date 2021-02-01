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«Санта-Клара» — «Белененсеш»: прогноз на матч чемпионата Португалии (01.02.2021)

вчера, 10:15

16-й тур Примейры подарит нам интересную встречу, где «Санта-Клара» примет на своем поле середнячка чемпионата «Белененсеш».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.312.953.90
Fonbet Live! 1.07 9.50 100.00
Мелбет 2.33 3.00 3.73

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, поэтому предлагают коэффициент на победу 2.26. Поверить в успех гостей можно за 3.75. Ничейный результат котируется цифрой 2.9.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 2.45. На ТМ 2.5 коэффициент 1.55.

Форма команд

«Белененсеш» находится внизу турнирной таблицы, а в активе имеет всего 15 очков. Команда довольно близко к зоне вылета, но не упала туда благодаря последней победе дома в матче с «Тонделой» (2:0). Этим успехом клуб прервал свою серию из пяти матчей без побед.

«Санта-Клара» оказалась немного выше и держится на 9-м месте, хотя разница между клубами составляет всего 3 пункта. Команда, как и «Белененсеш», имела в пассиве серию без побед, которую удалось сломить в прошлом туре с «Риу Аве» (2:1). Несколько ранее «Санта-Клара» уступила «Фамаликау» (1:2) и сыграла вничью с «Боавиштой» (1:1).

Информация для ставок

• В шести матчах с участием «Санта-Клары» заходила ставка «обе забьют»
• В шести матчах из семи «Белененсеша» в чемпионате заходила ставка «хотя бы одна команда не забьет»
• «Белененсеш» не может забить в шести выездных матчах подряд

Прогноз

«Белененсеш» скорее домашняя команда, а гостевые поединки почти всегда складываются для них с большим трудом. Предлагаем сделать ставку на победу «Санта-Клары» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на триумф хозяев составит 2.26.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.312.953.90
Fonbet Live! 1.07 9.50 100.00
Мелбет 2.33 3.00 3.73
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:24
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Санта-Клара»
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