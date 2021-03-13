«Санта-Клара» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.03.2021)

13 марта в чемпионате Португалии очную встречу проведут «Санта-Клара» и «Портимоненси». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.
|
2 : 0
завершен
вчера, 21:00
Ставки букмекеров
Очевидного преимущества букмекеры не отдают ни одной из команд. Поставить на победу «Санта-Клары» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.65. Шансы «Портимоненси» одержать победу оцениваются в 3.10, а ничья котируется в 2.89.
Ощутимое преимущество в этой игре букмекеры отдают низовому исходу. Взять ставку с тоталом меньше (2,5) голов можно за 1.58, больше – 2.40.
Форма команд
«Санта-Клара» занимает восьмое место в турнирной таблице. В 22-х турах чемпионата команда оформила восемь побед и четыре раза сыграла вничью, потерпев десять поражений. Эти результаты принесли хозяевам грядущей встречи 28 очков.
В прошлом туре лиги «Санта-Клара» уступила в Лиссабоне лидеру первенства «Спортингу» (1:2), а перед этим отметилась домашней викторией в игре с «Пасуш де Феррейрой» (0:3).
У «Портимоненси» показатели немного скромней – одиннадцатая строчка в рейтинге при 23 набранных очках. В актив себе гости занесли шесть побед и пять ничейных встреч, при 11 проигрышах. В феврале «Портимоненси» потерпел два фиаско, проиграв представителям ТОП-3 – «Браге» (1:2) и «Спортингу» (0:2).
Локальные успехи команды связаны с победами во встречах с «Жил Висенте» (4:1) и «Тонделой» (3:0), а также ничейных встречах против «Маритиму» и «Пасуш де Феррейры» (0:0).
Информация для ставок
· В шести последних очных встречах команд случался обмен голами
· «Санта-Клара» отличалась голами в четырех из пяти прошлых матчей на своем поле
· «Портимоненси» не побеждал в десяти прошлых гостевых встречах во всех турнирах
Прогноз
Очные встречи этих команд, как правило, проходят в упорной борьбе. Учитывая близость команд в турнирной таблице, от них стоит ожидать активных действий в атаке. Стабильной обороной «Санта-Клара» и «Портимоненси» похвастаться не могут. В связи с этим, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которую в БК Мелбет можно сделать по коэффициенту 2.00.