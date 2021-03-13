«Санта-Клара» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.03.2021)

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вчера, 14:23

13 марта в чемпионате Португалии очную встречу проведут «Санта-Клара» и «Портимоненси». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Очевидного преимущества букмекеры не отдают ни одной из команд. Поставить на победу «Санта-Клары» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.65. Шансы «Портимоненси» одержать победу оцениваются в 3.10, а ничья котируется в 2.89.

Ощутимое преимущество в этой игре букмекеры отдают низовому исходу. Взять ставку с тоталом меньше (2,5) голов можно за 1.58, больше – 2.40.

Форма команд

«Санта-Клара» занимает восьмое место в турнирной таблице. В 22-х турах чемпионата команда оформила восемь побед и четыре раза сыграла вничью, потерпев десять поражений. Эти результаты принесли хозяевам грядущей встречи 28 очков.

В прошлом туре лиги «Санта-Клара» уступила в Лиссабоне лидеру первенства «Спортингу» (1:2), а перед этим отметилась домашней викторией в игре с «Пасуш де Феррейрой» (0:3).

У «Портимоненси» показатели немного скромней – одиннадцатая строчка в рейтинге при 23 набранных очках. В актив себе гости занесли шесть побед и пять ничейных встреч, при 11 проигрышах. В феврале «Портимоненси» потерпел два фиаско, проиграв представителям ТОП-3 – «Браге» (1:2) и «Спортингу» (0:2).

Локальные успехи команды связаны с победами во встречах с «Жил Висенте» (4:1) и «Тонделой» (3:0), а также ничейных встречах против «Маритиму» и «Пасуш де Феррейры» (0:0).

Информация для ставок

· В шести последних очных встречах команд случался обмен голами

· «Санта-Клара» отличалась голами в четырех из пяти прошлых матчей на своем поле

· «Портимоненси» не побеждал в десяти прошлых гостевых встречах во всех турнирах

Прогноз

Очные встречи этих команд, как правило, проходят в упорной борьбе. Учитывая близость команд в турнирной таблице, от них стоит ожидать активных действий в атаке. Стабильной обороной «Санта-Клара» и «Портимоненси» похвастаться не могут. В связи с этим, предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да», которую в БК Мелбет можно сделать по коэффициенту 2.00.