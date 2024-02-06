«Санта-Клара» — «Порту». Прогноз на матч Кубка Португалии (07.02.2024)

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06 февраля 2024, 13:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Порту». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.4. Победа «Санта-Клары» оценивается по 7.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.08.

Форма команд

«Санта-Клара» является лидером второй лиги Португалии и показывает очень хорошие результаты, являясь одним из главных претендентов на повышение в классе. Коллектив дошел до 1/4 финала, что является неплохим результатом и будет противостоять одному из сильнейших клубов страны. Пройти в следующий раунд невероятно сложно, но в футболе случается всякое. Два последних матча «Санта-Клары» завершились ничьей с «Вилаверденше» (1:1) и домашней победой над «Лейшойнш» (2:0).

«Порту» борется за чемпионство в Примейре-Лиге, однако идет только на третье месте. Команда набрала 45 очков и на шесть пунктов отстает от лидера «Бенфики». Скоро коллектив стартует и в плей-офф Лиги Чемпионов, однако и кубком Португалии не собирается жертвовать. В случае победы над соперником, клуб выйдет уже на стадию полуфинала, где до трофея останется только 2 шага. В прошлой игре «Порту» не смог обыграть «Риу Аве» (0:0), а ранее на выезде обыграл «Фаренсе» (3:1).

Информация для ставок

«Санта-Клара» проиграла лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Порту» выиграл шесть выездных матчей из десяти последних

«Боавишта» проиграла «Порту» восемь из десяти последних встреч

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Порту» обязан обыгрывать представителя низшего дивизиона и проходить в полуфинал. Вполне вероятно, что гости постараются как можно меньше потратить сил и энергии на эту встречу, поэтому предлагаем взять победу «Порту» по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.