«Сассуоло» — «Беневенто». Прогноз на матч чемпионата Италии (11.12.2020)

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10 декабря 2020, 08:06

В одиннадцатом туре Серии А между собой сыграют «Сассуоло» и «Беневенто». Прогноз и обзор ставок на этот матч вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этого матча букмекерская компания Бетсити предложила такие коэффициенты: победу «Сассуоло» можно сыграть за 1.70, гостевой успех «Беневенто» оценен в 4.78. Заключить пари на ничью можно с котировкой 4.38.

Выставленные букмекером котировки также располагают к тому, что нас ожидает результативная встреча. Ставки на ТБ (2,5) можно разместить за 1.59, ТМ (2,5) – 2.51.

Форма команд

«Сассуоло» занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 19 очков. В текущем сезоне команда проиграла только раз, когда в позапрошлом туре уступила на своем поле «Интеру» (0:3). После этого подопечные Роберто Де Зерби разделили очки в гостях против «Ромы» (0:0), проведя большую часть матча в численном преимуществе. Атака «Сассуоло» в десяти матчах забила двадцать мячей.

«Беневенто» не проигрывал в трех последних турах Серии A. Команда, которая минувшим летом вернулась в элитный дивизион, победила в гостях «Фиорентину» (1:0), а затем два раза подряд сыграла вничью – с «Ювентусом» (1:1) и «Пармой» (0:0). Семь из одиннадцати очков подопечные Филиппо Индзаги набрали в гостевых поединках.

Информация для ставок

В трех из четырех прошлых домашних матчей «Сассуоло» сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) В пяти гостевых поединках этого сезона «Беневенто» забил семь голов

В двух предыдущих очных встречах команд забивалось минимум три гола

«Сассуоло» пропускал голы в четырех из пяти предыдущих матчей на своем стадионе

Прогноз

Надежной обороной участники этой встречи не отличаются. При этом «Сассуоло» и «Беневенто» достаточно результативно играют в атаке.

После двух прошлых туров, в которых «Сассуоло» набрал только один зачетный пункт, хозяева будут нацелены реабилитироваться. «Беневенто» отлично выбегает в контратаки, поэтому тоже может рассчитывать на забитые голы.