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«Сассуоло» — «Беневенто». Прогноз на матч чемпионата Италии (11.12.2020)

10 декабря 2020, 08:06
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В одиннадцатом туре Серии А между собой сыграют «Сассуоло» и «Беневенто». Прогноз и обзор ставок на этот матч вы найдете в нашем анонсе.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.684.444.88
BetCity 1.72 4.10 4.70
Fonbet 1.15 5.80 68.00
Мелбет 1.67 4.19 5.22
Лига ставок 1.73 4.20 4.80

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этого матча букмекерская компания Бетсити предложила такие коэффициенты: победу «Сассуоло» можно сыграть за 1.70, гостевой успех «Беневенто» оценен в 4.78. Заключить пари на ничью можно с котировкой 4.38.

Выставленные букмекером котировки также располагают к тому, что нас ожидает результативная встреча. Ставки на ТБ (2,5) можно разместить за 1.59, ТМ (2,5) – 2.51.

Форма команд

«Сассуоло» занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 19 очков. В текущем сезоне команда проиграла только раз, когда в позапрошлом туре уступила на своем поле «Интеру» (0:3). После этого подопечные Роберто Де Зерби разделили очки в гостях против «Ромы» (0:0), проведя большую часть матча в численном преимуществе. Атака «Сассуоло» в десяти матчах забила двадцать мячей.

«Беневенто» не проигрывал в трех последних турах Серии A. Команда, которая минувшим летом вернулась в элитный дивизион, победила в гостях «Фиорентину» (1:0), а затем два раза подряд сыграла вничью – с «Ювентусом» (1:1) и «Пармой» (0:0). Семь из одиннадцати очков подопечные Филиппо Индзаги набрали в гостевых поединках.

Информация для ставок

  • В трех из четырех прошлых домашних матчей «Сассуоло» сыграла ставка на ТБ (2,5)
  • В пяти гостевых поединках этого сезона «Беневенто» забил семь голов
  • В двух предыдущих очных встречах команд забивалось минимум три гола
  • «Сассуоло» пропускал голы в четырех из пяти предыдущих матчей на своем стадионе

Прогноз

Надежной обороной участники этой встречи не отличаются. При этом «Сассуоло» и «Беневенто» достаточно результативно играют в атаке.

После двух прошлых туров, в которых «Сассуоло» набрал только один зачетный пункт, хозяева будут нацелены реабилитироваться. «Беневенто» отлично выбегает в контратаки, поэтому тоже может рассчитывать на забитые голы.

Берем ставку ТБ (2,5) с коэффициентом 1.59 в букмекерской конторе Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.684.444.88
BetCity 1.72 4.10 4.70
Fonbet 1.15 5.80 68.00
Мелбет 1.67 4.19 5.22
Лига ставок 1.73 4.20 4.80
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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
10 декабря в 08:26
Сассуоло вообще блещет в этом сезоне
STVA 1
STVA 1
10 декабря в 08:17
Хозяева победят
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