«Саутгемптон» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ (30.01.2021)

1611818126

28 января 2021, 10:15

30 января «Саутгемптон» принимает на своем стадионе «Астон Виллу».

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этой встречи будет «Саутгемптон». На победу этого клуба рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2.57. Ничейный исход оценили в 3.66, а победу «Астон Виллы» в 2.66. Оба клуба выступают достаточно средне в нынешнем сезоне, но у «Астон Виллы» есть четкие идеи, а у «Саутгемптона» чувствуется неуверенность.

Форма команд

«Саутгемптон» находится на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 29 пунктов. Это далеко не лучший сезон для «святых», но есть к чему стремиться. Последний матч «святые» проиграли со счетом 1:3, уступив «Арсеналу». В поединке против «Астон Виллы» есть отличный шанс забрать заслуженные три балла.

«Астон Вилла» находится на девятой строчке в таблице и имеет в активе 29 пунктов. Команда играет в неплохой футбол и вполне может рассчитывать на то, что отберет очки у «Саутгемптона». Свой последний матч клуб выиграл со счетом 2:0 у «Ньюкасла».

Информация для ставок

● «Астон Вилла» пропустила 18 голов в нынешнем сезоне — среди команд из середины таблицы это один из лучших показателей

● «Саутгемптон» выиграл три из последних пяти матчей

● У «Астон Виллы» одна победа в пяти матчах

Прогноз

Букмекеры советуют обратить внимание на ставку «оба тайма меньше 1,5 голов» с коэффициентом 2.81. Эти команды далеко не самые забивные в нынешнем сезоне и рассчитывать на перформанс из голов не стоит. Однако победителем этой встречи рассматривают именно «Саутгемптон».