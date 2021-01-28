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«Саутгемптон» — «Астон Вилла»: прогноз на матч АПЛ (30.01.2021)

28 января 2021, 10:15

30 января «Саутгемптон» принимает на своем стадионе «Астон Виллу».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.903.742.44
Fonbet Live! 83.00 6.40 1.13
Мелбет 3.49 3.80 2.08
Лига ставок 3.30 3.80 2.20

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этой встречи будет «Саутгемптон». На победу этого клуба рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2.57. Ничейный исход оценили в 3.66, а победу «Астон Виллы» в 2.66. Оба клуба выступают достаточно средне в нынешнем сезоне, но у «Астон Виллы» есть четкие идеи, а у «Саутгемптона» чувствуется неуверенность.

Форма команд

«Саутгемптон» находится на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 29 пунктов. Это далеко не лучший сезон для «святых», но есть к чему стремиться. Последний матч «святые» проиграли со счетом 1:3, уступив «Арсеналу». В поединке против «Астон Виллы» есть отличный шанс забрать заслуженные три балла.

«Астон Вилла» находится на девятой строчке в таблице и имеет в активе 29 пунктов. Команда играет в неплохой футбол и вполне может рассчитывать на то, что отберет очки у «Саутгемптона». Свой последний матч клуб выиграл со счетом 2:0 у «Ньюкасла».

Информация для ставок

● «Астон Вилла» пропустила 18 голов в нынешнем сезоне — среди команд из середины таблицы это один из лучших показателей
● «Саутгемптон» выиграл три из последних пяти матчей
● У «Астон Виллы» одна победа в пяти матчах

Прогноз

Букмекеры советуют обратить внимание на ставку «оба тайма меньше 1,5 голов» с коэффициентом 2.81. Эти команды далеко не самые забивные в нынешнем сезоне и рассчитывать на перформанс из голов не стоит. Однако победителем этой встречи рассматривают именно «Саутгемптон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.903.742.44
Fonbet Live! 83.00 6.40 1.13
Мелбет 3.49 3.80 2.08
Лига ставок 3.30 3.80 2.20
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
28 января в 10:25
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Астон Вилла»
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