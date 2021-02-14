«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ (14.02.2021)

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сегодня, 12:43

14 февраля 2021 года «Саутгемптон» принимает на своем поле «Вулверхэмптон».

Ставки букмекеров

Букмекеры не верят в то, что «Вулверхэмптон» победит в этом матче, поставить на триумф клуба можно за 3.20. Есть вероятность, что в этом поединке победит «Саутгемптон» с коэффициентом 2.43. Ничейный исход оценивают в 3.20.

Форма команд

«Саутгемптон» находится на 12-й строчке в турнирной таблице Премьер-Лиги, у клуба 29 пунктов в активе. «Саутгемптон» забил в нынешнем сезоне 29 голов и пропустил 37 мячей. Это не лучший сезон в исполнении «святых», но они отдалились от зоны вылета и закрепились в середине таблицы.

«Вулверхэмптон» находится на 14-й строчке в таблице АПЛ , у клуба 27 пунктов в активе. Последние матчи «Вулвз» играет не лучшим образом, в целом в этом сезоне «волки» выглядят гораздо слабее, чем в прошлом. «Вулверхэмптон» забил 23 мяча и пропустил 31 гол.

Информация для ставок

● «Саутгемптон» не выиграл ни одного матча из последних пяти

● «Вулверхэмптон» выиграл лишь один матч из последних пяти

● «Саутгемптон» выиграл пять матчей из 11 на своем поле

Прогноз

«Саутгемптон» выиграет хотя бы один тайм с коэффициентом 1.78 и оба клуба забьют во втором тайме за 3.90 — это актуальные ставки на грядущий поединок. Команды наверняка не оставят зрителей без забитых мячей и зрелищной игры.

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