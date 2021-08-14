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«Сельта» — «Атлетико». Прогноз на матч Примеры (15.08.2021)

вчера, 20:18

«Сельта» сыграет против мадридского «Атлетико». Букмекеры Бетсити представили следующие котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.263.202.10
Лига Ставок 4.70 3.65 1.81
Мелбет 3.86 3.34 2.12
1XBET Live! 15.30 4.82 1.32
BetBoom Live! 15.73 4.81 1.28

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Атлетико». Поставить на победу мадридского клуба можно по коэффициенту 2.02. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу хозяев поля по 4.30.

Форма команд

«Сельта» давно зарекомендовала себя как крепкий клуб, который не хочет уступать своему сопернику. В товарищеских поединках «Сельта» выглядела неплохо, она мало пропускала и часто обыгрывала своих соперников. В четырех встречах клуб лишь раз сыграл вничью, что говорит о жажде к победе.

Клуб из Мадрида приезжает в статусе действующего чемпиона. В товарищеских матчах «Атлетико» не смог порадовать своих поклонников. Команда трижды проиграла и лишь два раза обыграла своих соперников. «Атлетико» выиграл у «Вольфсбурга» и обыграл «Нумансию», далеко не самые крепкие команды. «Атлетико» усилился этим летом, подписав игрока из клуба Серии А, но смогут ли «матрасники» воплотить преимущество на бумаге в жизнь — большой вопрос.

Информация для ставок

● «Атлетико» проиграл три матча из последних пяти
● «Сельта» не проигрывает четыре игры кряду
● «Атлетико» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться в этом матче к ставке на то, что первый гол забьет Луис Суарес по коэффициенту 3.90.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.22 1.73 1.63 2.41
BetBoom Live! 2.45 1.56 1.60 2.36 1.26 3.88
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Все комментарии
cz2c4nagjxx2
cz2c4nagjxx2
вчера в 21:21
Футбольный клуб Атлетико (Мадрид) одержит победу.
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