«Сельта» — «Атлетико». Прогноз на матч Примеры (15.08.2021)

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вчера, 20:18

«Сельта» сыграет против мадридского «Атлетико». Букмекеры Бетсити представили следующие котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Атлетико». Поставить на победу мадридского клуба можно по коэффициенту 2.02. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу хозяев поля по 4.30.

Форма команд

«Сельта» давно зарекомендовала себя как крепкий клуб, который не хочет уступать своему сопернику. В товарищеских поединках «Сельта» выглядела неплохо, она мало пропускала и часто обыгрывала своих соперников. В четырех встречах клуб лишь раз сыграл вничью, что говорит о жажде к победе.

Клуб из Мадрида приезжает в статусе действующего чемпиона. В товарищеских матчах «Атлетико» не смог порадовать своих поклонников. Команда трижды проиграла и лишь два раза обыграла своих соперников. «Атлетико» выиграл у «Вольфсбурга» и обыграл «Нумансию», далеко не самые крепкие команды. «Атлетико» усилился этим летом, подписав игрока из клуба Серии А, но смогут ли «матрасники» воплотить преимущество на бумаге в жизнь — большой вопрос.

Информация для ставок

● «Атлетико» проиграл три матча из последних пяти

● «Сельта» не проигрывает четыре игры кряду

● «Атлетико» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться в этом матче к ставке на то, что первый гол забьет Луис Суарес по коэффициенту 3.90.