«Сельта» — «Кадис»: прогноз на матч Примеры (13.12.2020)

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вчера, 13:39

«Сельта» в 13-м туре Примеры встречается с «Кадисом». Увидим ли мы интригу в грядущем противостоянии?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Бетсити представлены котировки на грядущий поединок. Фаворитом является «Сельта» с коэффициентом 1,80, ничья представлена котировкой 3,56, а успех гостей можно заиграть за 4,95.

В грядущем противостоянии букмекеры не ждут голевой феерии. Тотал меньше 2,5 мячей можно сыграть за 1,65, а тотал больше 2,5 голов представлен котировкой 2,38.

Форма команд

«Сельта» в этом сезоне не может похвастаться особыми успехами. Две последние победы позволили команде подняться со дна турнирной таблицы. Удалось переиграть «Гранаду» (3:1), «Атлетик» Бильбао (2:0). Благодаря шести набранным очкам удалось подняться на 17-ю позицию Примеры.

«Кадис» находится на пятой позиции в Примере. Можно даже не сомневаться в том, что это однозначный успех для команды. В прошлом туре удалось сенсационно обыграть «Барселону» (2:1). Удивительно, что «Кадис» забил всего одиннадцать мячей в двенадцати поединках и находится в числе лидеров.

Информация для ставок

• «Сельта» была сильнее в трех из 10 последних поединков

• «Кадис» выиграл в шести из 10 выездных противостояний

• Между собой команды встречались последний раз в 2016 году. «Сельта» была сильнее (2:0)

Прогноз

Мы считаем, что «Сельта» должна уже встряхнуться и на своем домашнем стадионе набрать три очка. В противном случае избежать борьбы за выживание вряд ли удастся. Сыграть победу «Сельты» можно будет с котировкой 1,80.

Удивительно, что линия хозяев открылась котировкой 3,00, а вот сейчас коэффициент очень сильно просел.

Ожидаем, что хозяева поля взломают неуступчивую оборону «Кадиса» и пополнят свой багаж тремя очками.