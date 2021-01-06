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«Сент-Этьен» — ПСЖ: прогноз на матч Лиги 1 (06.01.2021)

06 января 2021, 11:53

«Сент-Этьен» и ПСЖ проведут очную встречу 6 января в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.735.301.41
Fonbet Live! 13.00 1.35 4.30
Мелбет 12.20 6.11 1.27

Ставки букмекеров

Поставить на победу ПСЖ букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.40. Ставки на выигрыш «Сент-Этьена» принимаются за 8.40, а ничья идет за 5.40.

Касательно результативности, то здесь линия БК однозначно намекает на верховой исход. Ставки с условием ТБ(2,5) принимаются за 1.53, ТМ(2,5) – 2.57.

Форма команд

У «Сент-Этьена» 18 очков и четырнадцатое место в турнирной таблице. Перед зимней паузой «зелено-белые» выдали серию из пяти туров без поражений. В этих матчах команда одержала победу над «Бордо» в гостях (2:1), и четырежды сыграла вничью – Дижон» (0:0), «Анже» (0:0), «Ним» (2:2) и «Монако» (2:2).

ПСЖ перед каникулами отправил в отставку Томаса Тухеля. Теперь парижский гранд будет тренировать экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Аргентинскому специалисту предстоит вернуть действующему чемпиону Франции позицию лидера в Лиге 1. Сейчас парижане идут лишь третьими, отставая от «Лилля» и «Лиона» на один балл. В прошлом туре ПСЖ победил на своем поле «Страсбур» (4:0).

Информация для ставок

ПСЖ победил в 16 из 18 прошлых матчей против «Сент-Этьена»
ПСЖ забивал минимум два гола в 12 из 14 последних игр Лиги 1
ПСЖ не пропускал голы в 3 последних матчах чемпионата
• «Сент-Этьен» сыграл вничью в пяти из шести прошлых туров Лиги 1

Прогноз

«Сент-Этьен» строит игру на обороне, а в матче против гранда вряд ли отступит от данной концепции. У ПСЖ много кадровых потерь, включая лидера атак Неймара.

Предлагаем комбинированную ставку на победу ПСЖ и ТМ(4,5) по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.735.301.41
Fonbet Live! 13.00 1.35 4.30
Мелбет 12.20 6.11 1.27
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
06 января в 15:01
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами явным аутсайдером матча является футбольный клуб «Сент-Этьен»
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