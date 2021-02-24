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«Сент-Миррен» — «Мазервелл»: прогноз на матч шотландского чемпионата (24.02.2021)

сегодня, 09:47

24 февраля 2021 года «Сент-Миррен» сыграет против «Мазервелла» в рамках очередного тура чемпионата Шотландии по футболу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.083.533.78
Fonbet 2.04 3.40 3.80
Мелбет 1.95 3.42 4.02
Pin-up 1.94 3.25 4.15

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Сент-Миррена» с коэффициентом 2.12. На победу «Мазервелла» можно поставить за 3.60. Ничейный исход оценивается в 3.40.

Форма команд

«Сент-Миррен» находится на шестой строчке в турнирной таблице. Команда хочет остаться в топ-6. В активе у клуба 35 пунктов. В нынешнем сезоне «Сент-Миррен» выиграл девять матчей, восемь поединков завершились ничейным исходом и 12 матчей были проиграны. Клуб отметился 28 забитыми мячами, также команда пропустила 34 гола. Последние матчи «Сент-Миррен» проводит не лучшим образом, клуб никак не может победить.

«Мазервелл» находится на девятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 28 пунктов. В нынешнем сезоне команда забила 26 мячей и пропустила 46 голов. Клуб выиграл семь матчей, столько же раз играл вничью и 15 раз проигрывал. Последние матчи «Мазервелл» также проводит не лучшим образом, чередуя победы с поражениями.

Информация для ставок

● «Мазервелл» выиграл два матча из последних пяти
● «Сент-Миррен» не проигрывает три матча кряду
● У «Сент-Миррена» три победы в домашних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что первый гол будет в первом тайме с коэффициентом 2.43. Также принимаются ставки на победу ровно в один мяч с коэффициентом 3.60.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Барселона» — «Эльче».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.083.533.78
Fonbet 2.04 3.40 3.80
Мелбет 1.95 3.42 4.02
Pin-up 1.94 3.25 4.15
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 10:53
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Мазервелл
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