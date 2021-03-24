Сербия – Ирландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

В 1-м туре группы A европейского отбора ЧМ-2022 Сербия сыграет дома против Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
|
3 : 2
завершен
вчера, 22:45
Ставки букмекеров
Букмекеры считают Сербию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.63. Победа Ирландии оценивается в 6.4, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.55.
Форма команд
Помимо Сербии и Ирландии в группе A выступят Португалия, Люксембург и Азербайджан. Сербы вместе с португальцами являются фаворитами этой группы. В последнем официальном матче сербская команда разгромила сборную России со счётом 5:0.
Сборная Ирландии аномально мало забивает, чаще пропуская мяч в свои ворота. Поединок против Сербии рискует закончиться разгромом, как это было в матче Сербия — Россия.
Информация для ставок
- Ирландия не забивала в пяти последних матчах во всех турнирах
- Серия Ирландии без побед во всех турнирах насчитывает девять матчей
- У Сербии семь забитых мячей в последних пяти играх во всех турнирах
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов больше двух по коэффициенту 1.70.