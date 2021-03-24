Сербия – Ирландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (24.03.2021)

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вчера, 06:47

В 1-м туре группы A европейского отбора ЧМ -2022 Сербия сыграет дома против Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают Сербию явным фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.63. Победа Ирландии оценивается в 6.4, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.55.

Форма команд

Помимо Сербии и Ирландии в группе A выступят Португалия, Люксембург и Азербайджан. Сербы вместе с португальцами являются фаворитами этой группы. В последнем официальном матче сербская команда разгромила сборную России со счётом 5:0.

Сборная Ирландии аномально мало забивает, чаще пропуская мяч в свои ворота. Поединок против Сербии рискует закончиться разгромом, как это было в матче Сербия — Россия.

Информация для ставок

Ирландия не забивала в пяти последних матчах во всех турнирах

Серия Ирландии без побед во всех турнирах насчитывает девять матчей

У Сербии семь забитых мячей в последних пяти играх во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов больше двух по коэффициенту 1.70.