«Серен Юнайтед» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (23.12.2022)

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вчера, 12:53

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают «Эйпен» Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.5. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 2.65. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.6.

Букмекеры больше верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.7. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Серен Юнайтед» является последней командой турнирной таблицы и очень давно не набирает очки. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо придумать новые решения, которые повлияют на результат как можно быстрее, а пока что клуб набрал только 11 очков и на один пункт отстает от ближайшего преследователя. Два последних матча «Серен Юнайтед» завершились поражением от АЕК (0:2) в товарищеской встрече и разгромом от «Оуд-Хеверли» (0:5).

«Эйпен» также не отличается качественными результатами и перед стартом очередного тура занимает 15 место с 16 очками, опережая зону вылета всего на три пункта. В выездной игре с последней командой чемпионата Бельгии у коллектива будет хорошая возможность набрать баллы. В прошлом матче «Эйпен» сыграл в фантастическую ничью с «Зюлте-Варегем» (5:5), а ранее крупно проиграл «Дейнзе» (0:3) в кубке страны.

Информация для ставок

«Серен Юнайтед» выиграл только один матч из десяти последних в основное время

«Эйпен» проиграл семь из десяти последних выездных поединков

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

«Эйпен» не выигрывал у «Серен Юнайтед» уже четыре встречи подряд

Прогноз

Для «Серен Юнайтед» есть отличная возможность прервать серию поражений уже в первой игре после перерыва. Предполагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65.