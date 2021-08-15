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«Серкль Брюгге» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (15.08.2021)

вчера, 11:34

Четвертый тур высшей лиги Бельгии подарит нам увлекательное противостояние «Андерлехта» и «Серкль Брюгге». Предлагаем вам прогноз на матч и обзор ставок в букмекерских конторах.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.863.552.00
BetBoom 4.40 3.60 1.83

Ставки букмекеров

«Андерлехт» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно по коэффициенту 1.95. На победу хозяев коэффициент составляет 3.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.5.

Букмекеры дают приблизительно равные котировки на тоталы. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы, можно по коэффициенту 1.96 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.84.

Форма команд

«Андерлехт» набрал четыре очка в трех матчах нового сезона, что не является хорошим результатом. Однако команда успешно преодолела этап квалификации в Лиге конференций и продолжают участвовать в турнире. Команда заметно сдала за последние годы, но продолжает участвовать в еврокубках и пытается вернуть былое величие во внутреннем первенстве. В прошлом матче «Андерлехт» обыграл на своем поле «Лячи» (2:1) в Лиге конференций, а ранее в чемпионате крупно обыграл «Серен Юнайтед» (3:0).

«Серкль Брюгге», наученный горьким опытом прошлых сезонов, начал этот футбольный год достаточно хорошо. Команда уже набрала пять очков и не потерпела ни одного поражения. Болельщики могут быть довольны своим клубом, однако расслабляться очень рано. В последнем матче «Серкль Брюгге» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а туром ранее разошелся миром с «Оуд-Хеверли» (1:1).

Информация для ставок

  • «Андерлехт» выиграл последние три матча во всех турнирах
  • «Серкль Брюгге» проиграл всего два поединка из последних десяти во всех турнирах
  • «Андерлехт» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Серкль Брюгге»
  • Пять из шести выездных матчей «Андерлехта» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды постараются в этом матче не рисковать, чтобы набрать очки. Предполагаем, что в поединке не будет зафиксирован крупный счет. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84. Встреча будет осторожной, а победителя может определить один мяч.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на результат другого матча в чемпионате Бельгии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.49 1.86 1.99 1.48 2.73
BetBoom 2.80 1.44 1.86 1.94 1.49 2.62
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Все комментарии
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9bab26xdcfqf
вчера в 12:22
Футбольный клуб Андерлехт (Брюссель) одержит победу.
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