«Серкль Брюгге» — «Остенде»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.12.2020)

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вчера, 13:39

«Серкль Брюгге» принимает «Остенде» в рамках 16-го тура чемпионата Бельгии. Как сыграют соседи в турнирной таблице?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет презентовала свои котировки на поединок чемпионата Бельгии «Серкль Брюгге» — «Остенде». Победу хозяев можно сыграть за 2,79, ничью за 3,70, а победу команду гостей за 2,38.

Тотал выставлен на отметке 2,5 гола. Больше можно сыграть за 1,68, а меньше представлен на отметке 2,31.

Форма команд

«Серкль Брюгге» расположился на 12-й позиции чемпионата Бельгии. Команда действует бескомпромиссно. Ни одной ничьи в пятнадцати проведенных поединках. Сейчас у клуба неудачная серия, которая насчитывает уже три поражения кряду от «Мускрона» (1:2), «Генка» (1:5), «Хеверли» (1:2).

«Остенде» в прошлом туре сумел прервать серию из пяти матчей без побед, если не брать во внимание товарищескую игру с «Дюнкерком» (2:1). Команде удалось одолеть «Гент» (2:1) и подняться на 11-ю позицию. Теперь остается продолжить действовать столь же успешно, чтобы побороться за место в топ-8, которое даст право сыграть в плей-офф в битве за место в Лиге Европы.

Информация для ставок

• «Серкль Брюгге» проиграл три домашних поединка подряд

• «Остенде» уступил в четырех выездных встречах кряду

• Между собой пять раз за последние два года встречались команды. Было зафиксировано три ничьи, две победы на счету «Остенде»

Прогноз

По нашему мнению, у хозяев несколько больше шансов на успех в грядущем противостоянии. Более стабильно удается действовать «Серкль Брюгге» в матчах на домашней арене. «Остенде» уже уступил в четырех выездных поединках подряд.

Предлагаем подстраховать свой выбор и сыграть победу хозяев поля с учетом нулевой форы с коэффициентом 2,13 в БК Мелбет. Не можем исключить ничью в этом противостоянии.