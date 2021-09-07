Северная Македония – Румыния. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

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сегодня, 12:03

8 сентября состоится матч квалификации ЧМ -2022 между сборными Северной Македонии и Румынии.

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры не определяют фаворита. Разместить ставку на победу Северной Македонии БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.65, ничья идет за 3.30, а победа Румынии доступна по котировке 2.89.

Линия букмекера также свидетельствует о том, что матч получится низовым. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.77, ТБ (2,5) – 2.17.

Форма команд

По итогам пяти проведенных туров в группе J Северная Македония набрала восемь очков, которые располагают команду на четвертом месте. Сборная начала отбор с гостевого поражения от Румынии (2:3), но затем добилась побед над Германией (2:1) и Лихтенштейном (5:0).

В сентябрьских поединках квалификации македонцы поочередно разошлись миром с Арменией (0:0) и Исландией (2:2).

Румыния пока третья в турнирной таблице группы. На счету команды девять очков и минимальное отставание от второй строчки, которую занимает Армения.

Информация для ставок

• Румыния выиграла 5 из 6 очных встреч против Северной Македонии

• В 2 очных встречах команд на поле Северной Македонии прошла ставка на ТБ (2,5)

• Северная Македония не побеждала в 5 прошлых матчах во всех турнирах – 3 поражения и 2 ничьи

Прогноз