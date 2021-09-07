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Северная Македония – Румыния. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

сегодня, 12:03

8 сентября состоится матч квалификации ЧМ-2022 между сборными Северной Македонии и Румынии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.573.322.91
Фонбет 2.55 3.25 2.85
Мелбет 2.58 3.32 3.00
1XBET 2.64 3.30 2.92
BetBoom 2.50 3.30 3.00

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры не определяют фаворита. Разместить ставку на победу Северной Македонии БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.65, ничья идет за 3.30, а победа Румынии доступна по котировке 2.89.

Линия букмекера также свидетельствует о том, что матч получится низовым. Вариант ставки ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.77, ТБ(2,5) – 2.17.

Форма команд

По итогам пяти проведенных туров в группе J Северная Македония набрала восемь очков, которые располагают команду на четвертом месте. Сборная начала отбор с гостевого поражения от Румынии (2:3), но затем добилась побед над Германией (2:1) и Лихтенштейном (5:0).

В сентябрьских поединках квалификации македонцы поочередно разошлись миром с Арменией (0:0) и Исландией (2:2).
Румыния пока третья в турнирной таблице группы. На счету команды девять очков и минимальное отставание от второй строчки, которую занимает Армения.

Информация для ставок

• Румыния выиграла 5 из 6 очных встреч против Северной Македонии
• В 2 очных встречах команд на поле Северной Македонии прошла ставка на ТБ(2,5)
• Северная Македония не побеждала в 5 прошлых матчах во всех турнирах – 3 поражения и 2 ничьи

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на ТБ(2) голов по коэффициенту 1.64 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.61 1.75 2.15
Мелбет 1.77 2.17
1XBET 1.74 2.21
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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:05
Возможна результативная ничья
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