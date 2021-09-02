«Сэйнт Патрикс» — «Лонгфорд Таун». Прогноз на матч Премьер-лиги Ирландии (03.09.2021)

1630610325

вчера, 22:18

3 сентября «Сэйнт Патрикс» встретится с ФК «Лонгфорд Таун». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Сэйнт Патрикс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.70 и на победу ФК «Лонгфорд Таун» по 8.50.

Форма команд

«Сэйнт Патрикс» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 47 баллов. Команда выиграла 14 поединков, пять раз играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба в активе 43 забитых мяча и 28 пропущенных. В последних играх «Патрикс» выглядит неплохо, команда старается заработать три очка при каждом удобном случае, много забивает и мало пропускает.

«Лонгфорд Таун» расположился на последней строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 баллов. Команда выиграла один поединок, восемь раз играла вничью и проиграла в 16 матчах. У клуба в активе 16 забитых и 45 пропущенных. В последних играх «Лонгфорд Таун» выглядит не лучшим образом, у команды серия из поражений, которая никак не может прерваться.

Информация для ставок

«Лонгфорд Таун» проиграл пять игр кряду

«Сэйнт Патрикс» выиграл три матча из последних пяти

«Лонгфорд Таун» пропускает как минимум один мяч в пяти играх подряд

Прогноз

«Сэйнт Патрикс» мчится за золотыми медалями. Клуб отстает от лидера всего на три балла. В этом матче можно сделать ставку на то, что «Патрикс» забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по 2.40.