«Сэйнт Патрикс» — «Лонгфорд Таун». Прогноз на матч Премьер-лиги Ирландии (03.09.2021)

3 сентября «Сэйнт Патрикс» встретится с ФК «Лонгфорд Таун». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Сэйнт Патрикс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.70 и на победу ФК «Лонгфорд Таун» по 8.50.
Форма команд
«Сэйнт Патрикс» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 47 баллов. Команда выиграла 14 поединков, пять раз играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба в активе 43 забитых мяча и 28 пропущенных. В последних играх «Патрикс» выглядит неплохо, команда старается заработать три очка при каждом удобном случае, много забивает и мало пропускает.
«Лонгфорд Таун» расположился на последней строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 11 баллов. Команда выиграла один поединок, восемь раз играла вничью и проиграла в 16 матчах. У клуба в активе 16 забитых и 45 пропущенных. В последних играх «Лонгфорд Таун» выглядит не лучшим образом, у команды серия из поражений, которая никак не может прерваться.
Информация для ставок
- «Лонгфорд Таун» проиграл пять игр кряду
- «Сэйнт Патрикс» выиграл три матча из последних пяти
- «Лонгфорд Таун» пропускает как минимум один мяч в пяти играх подряд
Прогноз
«Сэйнт Патрикс» мчится за золотыми медалями. Клуб отстает от лидера всего на три балла. В этом матче можно сделать ставку на то, что «Патрикс» забьет в обоих таймах по коэффициенту 2.20. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по 2.40.