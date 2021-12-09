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«Шальке-04» — «Нюрнберг». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (10.12.2021)

сегодня, 11:39

В 17-м туре второго по силе чемпионата Германии в гости к «Шальке-04» приедет «Нюрнберг». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.433.91
Мелбет 2.02 3.52 3.62
BetBoom 2.02 3.41 3.76

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Шальке-04» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.02. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.9.

Форма команд

«Шальке-04» не показывает результатов, которых ждали болельщики команды еще в начале сезона. Коллектив не является лидером и главным претендентом на скорое возвращение в Бундеслигу, а идет только на восьмом месте в чемпионате с набранными 26 баллами.

«Нюрнберг» старается держаться в группе лидеров, но в последних пяти поединках чемпионата смог набрать лишь шесть очков. Это немного оттеснило клуб на пятую позицию (27 очков).

Информация для ставок

• Четыре последних матча «Шальке-04» завершились исходом «обе забьют»
• «Нюрнберг» проиграл всего два матча из десяти последних на выезде
• «Шальке-04» выиграл четыре домашних матча у «Нюрнберга» за последнее время

Прогноз

Обе команды находятся в примерно одинаковых позициях, поэтому нас ждет ожесточенная борьба за очки. Исходя из статистики, предположим, что матч закончится победой хозяев с минимальным перевесом. Сделать ставку на победу «Шальке-04» можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.46 1.93 1.94 1.52 2.63
Мелбет 1.87 2.03
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shlomo
shlomo
сегодня в 11:46
Хозяева не проиграют
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