«Шальке-04» — «Нюрнберг». Прогноз на матч Второй Бундеслиги (10.12.2021)

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сегодня, 11:39

В 17-м туре второго по силе чемпионата Германии в гости к «Шальке-04» приедет «Нюрнберг». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Шальке-04» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.02. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.9.

Форма команд

«Шальке-04» не показывает результатов, которых ждали болельщики команды еще в начале сезона. Коллектив не является лидером и главным претендентом на скорое возвращение в Бундеслигу, а идет только на восьмом месте в чемпионате с набранными 26 баллами.

«Нюрнберг» старается держаться в группе лидеров, но в последних пяти поединках чемпионата смог набрать лишь шесть очков. Это немного оттеснило клуб на пятую позицию (27 очков).

Информация для ставок

• Четыре последних матча «Шальке-04» завершились исходом «обе забьют»

• «Нюрнберг» проиграл всего два матча из десяти последних на выезде

• «Шальке-04» выиграл четыре домашних матча у «Нюрнберга» за последнее время

Прогноз

Обе команды находятся в примерно одинаковых позициях, поэтому нас ждет ожесточенная борьба за очки. Исходя из статистики, предположим, что матч закончится победой хозяев с минимальным перевесом. Сделать ставку на победу «Шальке-04» можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Мелбет.