«Шальке-04» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (18.02.2022)

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вчера, 13:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Шальке-04». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.88. Победа «Падерборна» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.21. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Падерборн» выиграл всего один матч из пяти последних поединков во второй Бундеслиге и опустился на восьмое место в турнирной таблице с набранными 32 баллами. Команда переживает не лучшие времена, но если начать вновь стабильно набирать очки, то шансы побороться за первые три места еще остаются. В прошлом туре «Падерборн» сыграл вничью с «Динамо» Дрезден (0:0), а ранее разошелся миром с «Санкт-Паули» (2:2).

«Шальке-04» в прошлом туре прервал серию без поражений и не смог набрать важных очков, которые могли бы вывести команду в лидеры второй Бундеслиги. Перед стартом очередного тура клуб идет на пятой позиции, набрав 37 очков и отстает от «Санкт-Паули» на четыре пункта. В предстоящей игре футболисты из Гельзенкирхена могут воспользоваться не лучшей формой соперника и набрать важные три балла в копилку. Два последних матча «Шальке-04» завершились поражением от «Фортуны» (1:2) и победой над «Ян» Регенсбург (2:1).

Информация для ставок

«Падерборн» проиграл четыре из десяти последних матчей, а «Шальке-04» уступил только в двух встречах

Шесть последних матчей на своем поле с участием «Шальке-04» завершились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что в этом противостоянии несколько больше шансов на победу у «Шальке»-04. Коллектив начнет игру первым номером и постарается с первых минут захватить преимущество. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Фонбет.