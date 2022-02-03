«Шальке-04» — «Ян» Регенсбург. Прогноз на матч второй Бундеслиги (05.02.2022)

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вчера, 16:14

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. На победу «Шальке-04» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.68. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.9, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.66. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 за 2.21. Ставка на «обе забьют» составляет 1.64.

Форма команд

«Шальке-04» после нескольких неудач также начал стабильно набирать очки и приблизился к лидеру второй Бундеслиги. Перед стартом очередного тура клуб занимает четвертое место с 34 очками и отстает от «Санкт-Паули» всего на пять пунктов. Чтобы закрепиться в группе лидеров, команде из Гельзенкирхена нужны победы в ближайших поединках. Клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (40:24). В прошлом туре второй Бундеслиги «Шальке-04» разгромил «Эрцгебирге» (5:0), а ранее сыграл вничью с «Хольштайн» (1:1).

«Ян» Регенсбург провалил последние два месяца в чемпионате и за пять туров набрал только три очка. Коллектив опустился на восьмое место с 31 очком в активе, и чтобы вернуться в борьбу за высокие места, тренерскому штабу следует перезагрузить команду и настроить ее на предстоящие встречи. Успех с «Шальке-04» помог бы футболистам вновь обрести уверенность в своих силах. Два последних матча «Ян» Регенсбург завершились поражением от «Хольштайн» (1:2) и победой с «Зандхаузеном» (3:0).

Информация для ставок

«Шальке-04» проиграл два из десяти последних матча во всех турнирах, а «Ян» Регенсбург уступил в шести поединках

Пять домашних матчей «Шальке-04» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Матч первого круга между клубами закончился победой «Ян» Регенсбург (2:1)

Прогноз

Обе команды находятся в примерно одинаковых позициях по набранным очкам, поэтому нас ждет ожесточенная борьба. Предполагаем, что «Шальке-04» сможет сломить сопротивление оппонента и одержать победу. Сделать ставку на клуб из Гельзенкирхена можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Фонбет.