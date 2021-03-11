«Шарлеруа» — «Брюгге»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (12.03.2021)

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11 марта 2021, 13:24

«Шарлеруа» и «Брюгге» проведут очную встречу 12 марта в рамках 26-го тура чемпионата Бельгии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Сыграть ставку на победу «Брюгге» в предстоящем матче букмекерская контора Фонбет предлагает с коэффициентом 1.60. Шансы «Шарлеруа» обыграть лидера чемпионата оцениваются в 5.65, а ничейный исход встречи котируется на отметке 4.10.

На результативность этого поединка букмекер предложил равноценную линию. Вариант с тоталом больше (2,5) голов доступен за 1.90, меньше – 1.92.

Форма команд

«Шарлеруа» выпал из первой восьмерки. В последних четырех турах чемпионата «черно-белые» не ощущали вкуса побед. В этот период команда проиграла на своем поле «Генку» (1:2), а также трижды сыграла вничью. Чтобы вернуться в зону плей-офф, «Шарлеруа» необходимо сократить отставание от топ-8, которое составляет три очка.

«Брюгге» уверенно идет навстречу очередному чемпионскому титулу. На данный момент у «сине-черных» нет конкурентов в чемпионате, где они лидируют с преимуществом в 15 очков. Победная серия команды в чемпионате составляет девять туров. 4 марта «Брюгге» неожиданно вылетел из Кубка Бельгии, проиграв в гостях «Стандарду» (0:1).

Информация для ставок

• «Шарлеруа» забивал и пропускал голы в трех из пяти последних матчей на своем поле

• Ставка на ОБЗ прошла в четырех из пяти прошлых встреч команд на поле «Шарлеруа»

• «Брюгге» выиграл шесть предыдущих гостевых матчей в чемпионате Бельгии

Прогноз

Вспышка коронавируса помешала «Брюгге» проявить себя в Лиге Европы и в Кубке Бельгии. Команде осталось довести чемпионскую гонку до победы, что сделать достаточно просто.

У «Шарлеруа» на этот матч должно быть больше мотивации, чем у гостей. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да». Такое пари в БК Фонбет можно заключить с коэффициентом 1.95.