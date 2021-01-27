«Шарлеруа» — «Хеверли»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.01.2021)

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27 января 2021, 09:45

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 22-й тур высшей лиги Бельгии. «Шарлеруа» ждет в гости неуступчивый «Хеверли».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Шарлеруа». Команда играет дома, а поставить на их победу можно с коэффициентом 1.9. Победа «Хеверли» оценивается в 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.64.

Форма команд

В этом матче встречаются соседи по турнирной таблице. «Хеверли» занимает 7-е место и находится в зоне плей-офф за еврокубки. Команда показывает результаты с переменным успехом. В прошлом туре они крупно уступили «Генту» (0:3).

«Шарлеруа», несмотря на 8-е место в чемпионате, находится в кризисе и достаточно давно не может взять даже 1 очко. Из последних поражений стоит отметить неудачи в матчах с «Андерлехтом» (0:3) и «Стандардом» (2:3). В игру коллектива необходимо определенно вносить изменения, чтобы совсем не испортить неплохой старт сезона.

Информация для ставок

• «Шарлеруа» проиграл пять матчей подряд в чемпионате Бельгии

• Семь из восьми последних матчей «Хеверли» завершились с исходом ТБ 2.5

• Четыре из пяти встреч команд на поле «Шарлеруа» заканчивались победой хозяев

• Во всех встречах команд было забито не менее 2 мячей

Прогноз

«Шарлеруа» пора собраться с силами и выйти из кризисной ситуации. Предлагаем рискнуть и поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.9.