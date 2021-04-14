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«Шеффилд Уэнсдей» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (17.04.2021)

вчера, 23:28

«Шеффилд Уэнсдей» примет на своем поле «Бристоль Сити». Этот поединок состоится 17 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.454.00
Лига Ставок 1.99 3.35 3.85
Фонбет 2.00 3.40 3.85

Ставки букмекеров

«Шеффилд» — фаворит матча, поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу «Бристоль Сити» по 3.90.

Форма команд

«Шеффилд Уэнсдей» занимает 23-ю строчку в турнирной таблице. Команда набрала 35 пунктов. В активе этого клуба 11 побед, восемь ничьих и 22 поражения. Команда забила 34 гола и пропустила 54 мяча. В последних играх «Шеффилд» ужасен, нет никаких причин полагать, что клуб сможет выбраться из зоны вылета. «Шеффилд» очень нестабилен в нынешнем сезоне, иногда этот клуб выдает удивительные матчи.

«Бристоль Сити» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. У клуба 50 баллов в активе. В этом сезоне «Бристоль» выиграл 15 поединков, пять раз играл вничью и проиграл в 21 матче. У клуба 40 забитых и 55 пропущенных мячей. В последних играх «Бристоль» в очень плохой форме, клуб не выигрывает, у него накопилось слишком много поединков, в которых команда теряла очки. Матч против «Шеффилда» может продолжить плохую серию этого клуба.

Информация для ставок

● «Шеффилд» проиграл три матча из последних пяти
● У «Шеффилда» восемь забитых и восемь пропущенных мячей в последних пяти матчах
● «Бристоль» не побеждает в Чемпионшипе вот уже пять игр кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Бристоль Сити» по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.95.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Суонси» — «Уикомб Уондерерс».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.66 1.69 2.25
Лига Ставок 2.20 1.62 1.65 2.16
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